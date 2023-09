Quartix a été créée en 2001 par quatre experts de notre industrie qui cumulent plus de 120 ans d’expérience dans la conception de systèmes, la télémétrie, l’informatique embarquée, les télécoms et les mégabases de données.



Le système de géolocalisation Quartix a été installé dans plus de 600 000 véhicules.



Depuis, Quartix a connu une croissance exceptionnelle : l’entreprise compte désormais plus de 17 500 clients en Europe et aux États-Unis. Une balise de géolocalisation Quartix est actuellement installée toutes les 80 secondes.



Nous proposons un accès depuis internet : Que ce soit à la maison, au travail ou en déplacement.



Les secteurs d’activités de nos clients sont variés :

Bâtiment et construction

Intervention sur sites et services spécialisés

Transport

Service de sécurit

Distribution de produits

Le savoir-faire de Quartix :