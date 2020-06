Spécialiste des bâtiments modulaires industrialisés, COUGNAUD, qui collabore avec FIRESTONE BUILDING PRODUCTS depuis sept ans, a sélectionné la membrane d’étanchéité RUBBERGARD™ EPDM pour la création de COUGNAUD CAMPUS*. Ce projet « vitrine », fabriqué hors-site, se veut un véritable manifeste en faveur d’une construction éco-responsable**.

D’une superficie de 5 000 m² (R+3), le bâtiment accueille les équipes de COUGNAUD Construction depuis janvier 2019 à Mouilleron-le-Captif (85). Les multiples atouts de RUBBERGARD™ EPDM, qui participent à la réduction de l’empreinte carbone globale de chaque ouvrage RE 2020, ont séduit l’entreprise : durable plus de 50 ans, recyclable, inerte favorisant la récupération des eaux pluviales, compatible avec les systèmes de végétalisation et photovoltaïques…. Elle s’est rapprochée de FIRESTONE BUILDING PRODUCTS et de S.V.E.T, son distributeur agréé dans le grand Ouest de la France, pour poursuivre la collaboration sur ses constructions responsables au travers d’un partenariat exclusif. Il se matérialise par l’installation des nappes RUBBERGARD™ EPDM directement sur les modules dans les usines vendéennes COUGNAUD.



Gage de fiabilité, la membrane RUBBERGARD™ EPDM disposait déjà d’un avis technique. COUGNAUD a poursuivi cette démarche de certification pour obtenir une ATEx spécifiquement pour ses systèmes modulaires. FIRESTONE BUILDING PRODUCTS a accompagné l’entreprise à chaque étape au niveau technique. Tous les projets sont préfabriqués, garantissant une rapidité et une qualité de conception « usine ». Le temps sur chantier est ainsi limité, les coûts sont réduits et la performance thermique optimisée pour le confort des occupants.

Zoom sur la toiture Cougnaud Campus

COUGNAUD a imaginé une toiture nouvelle génération pour ce bâtiment modulaire à énergie positive. Après une phase de prototypage menée durant plusieurs mois, l’entreprise a validé la mise en oeuvre de RUBBERGARD™ EPDM, fixée sur des panneaux bois CTBH ou OSB. S.V.E.T a formé en amont les équipes COUGNAUD afin de pouvoir intégrer les membranes EPDM dans le process modulaire : nettoyage du support puis dépliage du rouleau EPDM, coupe des longueurs, encollage puis finitions des rives périphériques et des entrées d’eau pluviales en bas de pente. Disponibles dans plusieurs largeurs, les nappes EPDM permettaient une étanchéité totale, sans aucun joint.

Lors de l’assemblage sur le chantier à l’aide d’une grue, il suffisait aux équipes d’installer des bandes de pontage QuickSeam Flashing de FIRESTONE BUILDING PRODUCTS pour effectuer les raccords d’étanchéité entre chaque élément. Possédant une élasticité de plus de 300 %, RUBBERGARD™ EPDM absorbe aisément les dilatations thermiques des différents matériaux tout au long de la vie du bâtiment. Elle résiste également durablement aux perforations, à l’exposition aux rayons UV et à l’ozone.

Le [+] BIM

FIRESTONE BUILDING PRODUCTS dispose de fichiers BIM pour ses membranes EPDM et TPO. COUGNAUD a pu ainsi intégrer ceux dédiés à RUBBERGARD™ EPDM directement dans sa maquette numérique.



* Il a été sélectionné par l’ADEME pour contribuer à la définition des contours de la nouvelle réglementation 2020.

** Pour l’étanchéité de ses modules RT 2012.



Crédits Photos : COUGNAUD - FIRESTONE BUILDING PRODUCTS