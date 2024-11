ELEVATE lance une gamme complète d'écrans pare-vapeur V-GARD™ pour les toitures terrasses

ELEVATE innove en introduisant en France une gamme complète de quatre solutions de pare-vapeur, conçues pour répondre aux besoins de chaque chantier et budget : V-Gard™, V-Gard™ ALU 1500, ainsi que V-Gard™ PE en versions 200 et 400. Combinée avec les panneaux isolants RESISTA AK et les membranes d’étanchéité RubberGard™ EPDM, RubberCover™ EPDM ou UltraPly™ TPO, cette gamme propose tous les composants nécessaires à une toiture terrasse efficace et durable, facilitant ainsi la gestion des projets pour les professionnels grâce à une solution intégrée, adaptée aux bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.

Innovation durable : suppression des emballages plastiques

Anticipant la réglementation, ELEVATE a éliminé les films plastiques d’emballage de ses rouleaux V-Gard™ et V-Gard™ ALU 1500, qui sont désormais sécurisés par des sangles.

Gamme V-GARD™ : des solutions performantes pour chaque application

→ V-GARD™ : la solution premium polyvalente

L’écran pare-vapeur V-Gard™ est composé d’une feuille d’aluminium renforcée et d’un bitume autocollant, permettant une pose en adhérence totale, fixation mécanique ou lestage. Avec une résistance élevée à la diffusion de vapeur (Sd > 1 500 m), il est adapté à tous types de supports (béton, bois, acier) et aux contraintes mécaniques des toitures sur tôles d’acier nervurées.

→ V-GARD™ ALU 1500 : conçu pour la fixation mécanique

L’écran V-Gard™ ALU 1500, idéal pour les systèmes d’étanchéité avec isolant fixé mécaniquement, se compose d’une feuille d’aluminium renforcée avec doublage adhésif et armature polymère stabilisée par UV. Il garantit une installation facile et robuste, même sur les supports en acier nervuré.

→ V-GARD™ PE (200 et 400) : la solution pour supports béton

Les écrans V-Gard™ PE 200 et 400, en polyéthylène basse densité, sont spécifiquement conçus pour les supports béton où l’isolant est posé librement. Offrant un excellent rapport qualité/prix, ils se distinguent par leur résistance à la diffusion de vapeur et leur composition à 90 % de matière recyclée.

Crédits photos : ELEVATE

Pour en savoir plus exit_to_app