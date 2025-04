Salaire BTP : focus sur le métier de couvreur

Le couvreur assure la pose, la réparation et l’entretien des toitures pour garantir l’étanchéité et la protection des bâtiments contre les intempéries.

Le métier de Couvreur : un expert de l’étanchéité et de la protection des bâtiments

→ Missions principales :

Préparer et sécuriser le chantier.

Poser les matériaux de couverture (tuiles, ardoises, zinc, bac acier).

Assurer l’isolation et l’étanchéité des toitures.

Réaliser des interventions de rénovation et de réparation.

Travailler en collaboration avec les charpentiers et les zingueurs.

Le couvreur exerce principalement en extérieur, souvent en hauteur, ce qui exige une excellente condition physique et une maîtrise des règles de sécurité.

Quelle formation pour devenir Couvreur ?

L’accès au métier passe par plusieurs formations spécialisées :

Formation Description CAP Couvreur Formation de base pour exercer le métier BP Couvreur Permet d'acquérir une expertise avancée BAC PRO Intervention sur le patrimoine bâti, option couverture Spécialisation en rénovation BTS Enveloppe du bâtiment Ouvre la voie à des postes d'encadrement Formations complémentaires Certifications en zinguerie, photovoltaïque et isolation thermique

Analyse des salaires : combien gagne un Couvreur ?

Le salaire varie en fonction de l'expérience, des compétences et de la région d'exercice.

Salaire moyen selon l'expérience

Expérience Salaire brut mensuel Coût horaire brut Débutant (0-2 ans) 1 900 - 2 300 € 13 - 16 € Confirmé (3-7 ans) 2 400 - 2 900 € 16 - 19 € Expérimenté (+7 ans) 3 000 - 3 800 € 19 - 25 €

Facteurs influençant la négociation salariale

Plusieurs éléments peuvent influencer la rémunération d’un couvreur :

Compétences spécifiques : maîtrise de la zinguerie, pose de panneaux solaires ou restauration du patrimoine.

Expérience : un couvreur expérimenté peut prétendre à un salaire plus élevé.

Localisation : certaines régions offrent de meilleures opportunités salariales.

Salaire moyen selon la région

Région Salaire brut mensuel moyen Coût horaire brut moyen Île-de-France 2 500 - 3 900 € 17 - 26 € PACA 2 400 - 3 700 € 16 - 25 € Auvergne-Rhône-Alpes 2 300 - 3 500 € 15 - 23 € Occitanie 2 100 - 3 400 € 14 - 22 € Hauts-de-France 2 000 - 3 200 € 13 - 21 €

Évolution de carrière et perspectives

Un couvreur peut évoluer vers des postes mieux rémunérés :

Poste Salaire brut mensuel Chef d'équipe en couverture 3 200 - 4 800 € Conducteur de travaux toiture 4 000 - 5 500 € Couvreur indépendant Possibilité de revenus supérieurs à 6 000 € selon l'activité

Le métier de couvreur est essentiel dans le BTP, avec une forte demande pour les travaux de toiture et d’isolation. Avec de l’expérience et des spécialisations, un couvreur peut rapidement voir son salaire évoluer et accéder à des postes à responsabilités ou devenir entrepreneur.

Par Camille Decambu