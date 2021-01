Après les turbulences de 2020, nous attendons tous de la nouvelle année qu’elle nous apporte stabilité et optimisme. C’est précisément ce que reflète le choix de Pantone pour 2021. Cette année, nous n’avons pas une couleur mais deux : Ultimate Gray et Illuminating !

Pantone détermine sa Couleur de l’année au terme d’une analyse exhaustive des influences chromatiques partout dans le monde, en s’inspirant aussi bien des tendances marquantes dans le monde de l’art et de la mode que des conditions socio-économiques. Pour 2021, l’entreprise a choisi deux teintes superbes qui se combinent pour exprimer des sentiments de force et d’espoir, et impulser un élan positif pour l’avenir. C’est un thème parfait pour bien démarrer la nouvelle année, alors merci Pantone!

Soleil et Force

Après une année 2020 marquée par l’incertitude, nous cherchons à présent tous des moyens de nous sentir mieux, et nous regardons vers l’avenir en quête d’énergie, de clarté et d’espoir. Illuminating, un jaune lumineux, correspond à ce désir de bonheur et procure un sentiment de confiance et de chaleur accueillante. Cette couleur ensoleillée se marie harmonieusement avec Ultimate Gray pour créer une atmosphère zen.

Ultimate Gray est inspiré d’éléments solides, comme la pierre naturelle et le granit, dont l’apparence patinée révèle une capacité à résister à l’épreuve du temps et aux intempéries – une qualité qui nous touche particulièrement dans une période caractérisée par l’imprévisibilité. Les tons gris symbolisent traditionnellement l’intelligence et la sagesse, et Ultimate Gray choisi par Pantone constitue une base stable qui rassure.

Selon Leatrice Eiseman, directrice exécutive du Pantone Colour Institute : « L’union de la nuance éternelle Ultimate Gray avec le jaune vif Illuminating exprime un message positif et encourageant. Pratique et inébranlable, mais aussi chaleureuse et optimiste, cette association de couleurs nous apporte résilience et espoir. Nous avons besoin de nous sentir encouragés et inspirés, cela est essentiel à l’esprit humain. »

Créer un sentiment d’équilibre sur le lieu de travail

L’association du jaune et du gris sur le lieu de travail constitue une association intéressante car les possibilités d’utilisation sont infinies dans un environnement de bureau. Ces couleurs se marient merveilleusement et, au sol, elles peuvent être utilisées pour faciliter l’orientation ou délimiter des espaces spécifiques ; il est facile d’imaginer comment Ultimate Gray peut servir de base tandis que Illuminating permet de mettre en valeur et de définir des zones spécifiques.

Vous pouvez également jouer sur l’association en incorporant des accessoires jaune vif dans votre projet d’intérieur par le biais des tissus et des revêtements muraux.

Illuminating et Ultimate Gray composent une nouvelle palette qui nous aide à bien démarrer 2021 après une année difficile. Nous sommes curieux de savoir comment vous allez utiliser ces deux couleurs dans vos projets en 2021 !

