Réhabiliter l’ancien, transformer l’existant, prendre soin de la ville et créer de nouveaux logements était le déclencheur d’une opération parisienne menée par l’agence Philéas Architecture, qui a remanié avec tact deux bâtiments appartenant à l'îlot Télécom Paristech, situé dans le 13ème arrondissement parisien.

Fondée en 1878, Télécom Paris, anciennement Télécom ParisTech, occupait les locaux de la rue Barrault depuis 1934. Aujourd’hui, elle intègre le campus de l’Université Paris-Saclay, laissant un immense patrimoine de qualité en plein Paris.

Une opportunité saisie par la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), dans le but d’une réhabilitation et d’une requalification de grande ampleur réparties sur six bâtiments. Philéas Architecture a été mandatée pour la transformation de la zone 3. Un exercice complexe que les architectes ont mené avec subtilité.

Vue sur cour du bâtiment Télécom Paris réhabilité - Crédits photo : Antoine Mercusot

22 logements aménagés dans une structure des années 1960

Deux édifices, plusieurs usages, une architecture très marquée par son époque mais aussi par les fonctions qu’elle englobe. Une opération nécessitant une approche délicate à la fois pointue et rigoureuse. Philéas Architecture a étudié minutieusement chaque particularité du programme pour en tirer le meilleur. Le bâtiment donnant sur la rue Vergniaud, datait des années 1960. Edifié pour accueillir des logements étudiants, puis des bureaux, salles de travaux pratiques et laboratoires, il présentait une belle allure.

Conscient des qualités architecturales de l’édifice, les architectes de Philéas ont proposé la préservation de l’escalier d’origine tout en dotant le projet de vingt-deux logements traversants. Outre leur taille généreuse, ceux-ci disposent de prestations haut-de-gamme comme les baies vitrées et les grandes hauteurs sous plafond. Une partie des caves a été réaménagée en plusieurs souplex habitables et éclairés naturellement. Une cour anglaise et végétalisée complète l’ensemble.

Vue sur la structure du bâtiment Télécom Paris réhabilité - Crédits photo : Antoine Mercusot

Un bâtiment des années 1920 homogénéisé

Le bâtiment de la rue Barrault, construit au début des années 1920, avait subi au fil du temps plusieurs transformations dont une surélévation comprenant la cantine construite dans les années 1970. Des volumes incongrus, des éléments d’architecture incohérents, plusieurs strates qu’il fallait selon les architectes homogénéiser.

C’est ainsi qu’a commencé une réhabilitation pointue et de longue haleine. Tout en conservant les divers rythmes ainsi que la couleur originelle de la façade de la cantine, les architectes ont décidé de la remplacer. Une façade en verre Emalit remplace ainsi l’ancienne enveloppe amiantée, derrière laquelle se trouvent aujourd’hui des logements en étages élevés. De même, dans le but d’une optimisation maximale, il a été décidé de profiter des hauteurs sous-plafond pour créer trois étages à la place des deux auparavant. Le but essentiel étant le perfectionnement et la conservation d’un patrimoine existant, que les architectes jugent comme exceptionnel. Par ailleurs, soulignons la création de dix ateliers d’artistes au rez-de-chaussée.

Opération désimperméabilisation et végétalisation



Mais comme un projet d’architecture n’est jamais complet sans ses abords, Philéas Architecture a veillé à la renaturation de la parcelle tout en la désimperméabilisant autant que possible. Aujourd’hui, les habitants peuvent jouir de la présence d’un accueillant jardin qui a été créé à la place d’un parking. Les toitures des deux édifices ont été végétalisées. Tandis que l’une est non accessible et constitue une réserve de biodiversité, l’autre contient des serres et bacs potagers, dédiée à l’agriculture urbaine.

La toiture végétalisée du bâtiment Télécom Paris - Crédits photo : Antoine Mercusot

L’art n’est jamais écarté des projets de l’agence, bien au contraire. Magnifié et très souvent mis en avant, il fait partie prenante de leurs diverses réalisations. D’autant plus que cette fois-ci, il s’agit d’un quartier caractéristique où la tradition du street-art est bien ancrée. Ainsi, deux œuvres d’artistes viennent agrémenter le projet. Tandis que la fresque de Jef Aerosol évoque un poème de Baudelaire, celle de David De la Mano traite de la place de la femme dans la société. Au moment où les habitants peuvent goûter aux intérieurs savamment manipulés de Philéas Architecture, les passants peuvent à leur tour apprécier la pratique artistique. Finalement, soulignons que les habitants du quartier ont été concertés tout au long de l’opération. Cette dernière, aussi sociale qu’urbaine, dote l’institution d’une nouvelle destination.



Sipane Hoh

Photo de Une : ©Antoine Mercusot