La future Cité Scolaire de Sartrouville sort peu à peu de terre

Spurgin, leader français du prémur et de construction hors-site, a été retenu dans le cadre de la réalisation de la Cité Scolaire de Sartrouville pour la fourniture de plus de 6 000 m² de murs béton de bois porteur CS2. Zoom sur ce projet d’envergure.

Une nouvelle cité scolaire va voir le jour à Sartrouville, dans les Yvelines. Pour ce chantier, l’entreprise Spurgin a été retenue pour la fourniture de plus de 6 000 m² de murs béton de bois porteur CS2.

Fruit d’un investissement de 80 millions d’euros financés à hauteur de 34 % par la commune et 66 % par le département, ce chantier s’inscrit dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain. Le Conseil départemental des Yvelines (CD78) et la ville de Sartrouville avaient en effet lancé, en 2021, un marché public global pour la construction d’une cité scolaire d’une capacité d’accueil de 1 200 élèves.

Le projet de cette future cité scolaire, qui se déploie sur une parcelle d’environ 30 000 m², s’est opéré en deux phases distinctes. La première concerne la démolition de tous les bâtiments existants, hormis la maternelle Jacques Prévert, située à l’angle nord-ouest du site, et la construction de la totalité des bâtiments de la cité scolaire : collège, école maternelle, amphithéâtre, accueil de loisir sans hébergement, CDI, Pôle Langue, demi-pension, pôle sportif. La seconde étape concerne la démolition de l’école maternelle et la création de l’école élémentaire.

À terme, la cité scolaire comprendra une école maternelle de neuf classes, un accueil de loisirs sans hébergement pour les maternelles, une école élémentaire de 11 classes, un collège de 20 classes, un centre d’apprentissage des langues, une salle des professeurs partagée, une restauration scolaire pour tous les cycles, un gymnase et plusieurs installations sportives, un Centre d’Information et de Documentation (CDI) ainsi qu’un amphithéâtre, des logements de fonction et des places de stationnement.

Le futur gymnase de la Cité Scolaire de Sartrouville - Crédit photo : JL

D’une surface de 14 514 m², la future cité scolaire de Sartrouville disposera notamment des labels et certification E3C1 (taux d’incorporation visé de matière biosourcée de 36 kg/m² sdp), Niveau 3 biosourcé, HQE, RE2020. Elle fait ainsi appel à des matériaux biosourcés répondant à de grandes exigences, tant environnementales qu'énergétiques.

Des panneaux photovoltaïques assurent un quart de la consommation électrique du site. À cela s’ajoute la production de chaleur, opérée grâce à une chaufferie biomasse d’une puissance de 2 MW (couplée à une production avec appoint gaz). Des centrales de traitement de l’air avec récupérateurs de chaleur à plaques à haut rendement vont également intégrer la cité, en plus d’une toiture terrasse végétalisée d’une surface de 7 550 m². Les eaux pluviales seront quant à elles gérées de façon optimale.

Des matériaux bas carbone, et pas que

Comme souligné précédemment, le complexe se démarque par l’utilisation massive de matériaux bas carbone. Pour la future cité scolaire, Spurgin propose en effet une gamme complète de produits en béton de bois. Murs porteurs 24 et 30 cm, panneaux et façade FP2 et FP3 et dalles constituent l’offre actuelle.

Cette gamme est produite industriellement et sur-mesure. Elle est fabriquée dans la récente usine Spurgin de Mignières (28) et livrée en « juste à temps » pour parfaitement s’adapter au planning d’un chantier à rythme soutenu. Son application simple assure par ailleurs une réduction des frais d’équipement, comme des délais et donc des coûts d’exécution, sans compter une pénibilité largement moindre.

La réponse béton de bois Spurgin revendique une performance de déphasage thermique jusqu’à 17 heures en 30 centimètres d’épaisseur. Conservant une température intérieure basse et constante en été, elle respire en laissant naturellement passer l’humidité, afin de garantir au mieux l’hygrométrie constante. Une façon d’éviter la condensation comme le dessèchement de l’air. De plus, celle-ci permet d’affaiblir les sons extérieurs au-delà de la norme en vigueur (jusqu’à 62 db) et absorbe les sons intérieurs pour une qualité acoustique accrue.

Parfaitement dans les clous de la RE2020, le mur porteur en béton de bois Spurgin, décliné en 24 et 30 centimètres, revendique un bilan carbone négatif (-11,4 kg CO² éq/m² en 24 cm d’épaisseur et -17,1 kg CO² éq/m² en épaisseur de 30 cm) avec jusqu’à 55 kg de matière biosourcée par mètre carré.

Enfin, cette solution présente de grands atouts vis-à-vis des variations mécaniques, des flammes, ou encore des insectes xylophages et des champignons.

Jérémy Leduc

Photo de Une : ©Guillaume Guérin