Pour maximiser ce potentiel et capitaliser sur la capacité du schiste à capter la chaleur, Cupa Pizarras développe depuis 2014 un panneau solaire thermique qui dispose de l’Avis Technique du CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment). En France, ce sont plus d’une centaine de toitures qui sont aujourd’hui équipées de ce système et de ses capteurs invisibles. Pour accompagner les architectes, Cupa Pizarras s’emploie à développer de nouveaux usages de l’ardoise. Avec le système Thermoslate Plat, l’ardoisier dédie une solution innovante - unique sur le marché - dédiée aux surfaces planes : de la terrasse aux toits plats en passant par la façade. Le panneau Thermoslate Plat est composé de 12 ardoises de 40x20 cm, reliées par un adhésif thermique breveté. L’ensemble se présente ainsi sous la forme d’une composition parfaitement lisse qui ne concède aucune aspérité, circulable jusqu’à 300 kg/m2. Sous les ardoises de 5 mm d’épaisseur est glissé un capteur de 35 mm raccordé grâce à des flexibles. Un dispositif d’ouverture permet un accès direct aux connexions. Le panneau est ensuite incorporé parmi des ardoises non équipées et demeure invisible. Il se distinguera en revanche d’un point de vue énergétique puisqu’une base de 8 panneaux (superficie : 7,68m²) générera l’économie de 1 500 kWh et d’une tonne de CO2 à l’année. Coût de l’investissement : aux alentours de 5 000€. Des solutions sur-mesure dédiée aux architectes et aux acteurs du bâtiment Pour Stéphane Renard, Directeur commercial France de Cupa Pizarras, cette nouvelle solution s’inscrit dans une volonté de promouvoir l’ardoise au-delà de son utilisation traditionnelle : “L’ardoise est plus que jamais un matériau dans l’air du temps. D’un point de vue environnemental comme esthétique. Le schiste s’intègre particulièrement bien dans le paysage, en toiture comme en façade et donne un véritable cachet aux maisons individuelles comme aux logements collectifs et aux immeubles tertiaires. Nous mettons notre savoir-faire au service des acteurs du bâtiment et des architectes. L’objectif est de les nourrir grâce à de nouvelles solutions sur-mesure telles que nos concepts de façades ventilées Cupaclad Design qui sont disponibles à la demande ou ce système Thermoslate Plat, d’ores et déjà opérationnel, fiable et prêt à être livré.” Selon les études techniques réalisées par Cupa Pizarras, les panneaux capteurs au sol peuvent ainsi être déployés partout en France, à condition, évidemment, d’une exposition sans ombre.