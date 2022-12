CUPA PIZARRAS : Médaille d’or EcoVadis pour son programme de durabilité

Nos performances en matière de durabilité et responsabilité sociale pendant les derniers mois ont porté leurs fruits. CUPA PIZARRAS, filiale de CUPA GROUP, a obtenu la médaille d’or EcoVadis, la certification de durabilité des entreprises la plus fiable au monde. Félicitations à tous ceux qui y ont contribué !

En 2021, la médaille d’argent venait déjà récompenser cette dynamique. Un an plus tard, la médaille d’or nous est accordée. C’est le signe que la durabilité est au cœur de tous les domaines d’activité de CUPA PIZARRAS et que notre recherche pour l’améliorations de nos process est constante.



Cette médaille d’or nous hisse en haut des classements. En effet, nous sommes parmi les 5% des entreprises les mieux notées par Ecovadis en matière de durabilité et de responsabilité d’entreprise. Cette récompense souligne la grande ambition du groupe, bien que nous en soyons très fiers, mais cela ne s’arrête pas là.

Comme l’atteste cette certification, nous avons su améliorer, ces derniers mois, les résultats de la catégorie du respect de l’environnement. Par ailleurs, nous avons fait un bond en avant quant à notre chaîne d’approvisionnement, et notamment en termes d’achats responsables.



EcoVadis est un standard mondial pour les évaluations de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) basé sur quatre points principaux : environnement, Droits de l’Homme et du travail, éthique et approvisionnement durable.

Cette nouvelle reconnaissance confirme notre engagement pour la protection de la planète et démontre l’esprit de transparence qui animé nos performances en matière de durabilité.



Jusqu’à présent, EcoVadis a analysé la durabilité de plus de 100.000 entreprises dans le monde et nous en sommes fiers d’être classés dans le top 5% des entreprises dont résultats en gestion durable sont les meilleurs.

Pour en savoir plus exit_to_app