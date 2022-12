Saga vidéo Schöck : la saison 2 sensibilise aux impacts économiques d’une enveloppe de bâtiment non homogène

À l’heure des premières constructions RE2020 et alors que les prix de l’énergie (électricité comme gaz) connaissent une hausse record, il s’avère primordial de s’interroger sur la manière la plus efficace de s’assurer un habitat confortable, économique (non énergivore) et pérenne. Tel est le pitch de la deuxième saison des vidéos lancées par Schöck en vue d’insuffler une prise de conscience collective pour un choix de logements économes, sains et durables. Avec trois nouveaux opus : "La grande évasion énergétique", "État des lieux, première partie : ça va chauffer !", "État des lieux, seconde partie : un combat inégal".

Pouvoir d'achat des ménages accru et économies d'énergie

Fervent défenseur de l’homogénéité de l’enveloppe des bâtiments, Schöck met son expertise au service du plus grand nombre à travers une série de vidéos, ludiques et didactiques, initiée en septembre 2022. Si la première saison1 scénarisait notamment la prédilection hexagonale pour l’ITI et non l’ITE (à l’inverse de la majorité des pays européens) et donnait le rôle principal aux passoires thermiques, le deuxième volet se consacre très concrètement aux impacts économiques d’une enveloppe non homogène. Il s’adresse toujours aux particuliers désireux d’acquérir un logement, tout en sensibilisant également associations de consommateurs, organismes en conseil immobilier, fédérations, institutionnels comme politiques...



S’appuyant sur le Livre Blanc2 réalisé par le Groupe de Travail sur la Qualité de l’Enveloppe (GTQE) du Pôle Fibres-Énergivie, Schöck rappelle que les dépenses en chauffage représentent 14 % du budget des Français. Or, augmenter le chauffage pour pallier la sensation de froid se révèle tout à fait inutile si le logement concerné est mal isolé. C’est autant d’argent évaporé que d’énergie s’échappant par les ponts thermiques non traités. Il suffit de comparer la durée de vie de l’enveloppe d’un bâtiment (10 à 20 ans) à celle des équipements (5 à 10 ans), ainsi que leur maintenance réciproque (décennale versus annuelle) pour comprendre l’intérêt évident d’agir en premier lieu sur la qualité de cette enveloppe, en particulier par le traitement systématique des ponts thermiques. À la clé : économies d’énergie, réduction de la facture de chauffage, augmentation du pouvoir d’achat des ménages, gain en confort et valorisation du bien immobilier. En d’autres termes, la garantie d’un choix gagnant pour toute la vie du logement, tant pour le propriétaire que pour l’occupant !



Il s’agit donc là-encore pour Schöck d’insuffler une véritable dynamique afin que les constructions d’aujourd’hui ne soient pas les rénovations de demain. Soulignons que Raphaël Kieffer, Directeur Général Schöck France, prendra la parole sur ce même thème lors d’une conférence au salon Build and Connect mardi 22 novembre « La performance de l’enveloppe, nécessité pour un bâtiment sain, économe et décarboné. »

Découvrez les épisodes de la saison 2 ci-dessous.

1 / Cf Schöck lance une série de vidéos grand public : insuffler une prise de conscience collective pour le renouveau du bâtiment.

2 / Livre Blanc "Une enveloppe performante pour un bâtiment sain et économe" réalisé par le Groupe de Travail sur la Qualité de l’Enveloppe (GTQE) du Pôle Fibres-Énergivie en novembre 2018 avec les membres suivants : Alearisque, Etanco, Manaslu, Medieco, Groupement du Mur Manteau, Pouget Consultants, Schöck France, Syndicat National des Bardages et Vêtures Isolées (Snbvi), Pôle Fibres-Energivie.

Pour en savoir plus exit_to_app