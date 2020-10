De vraies belles couleurs (peinture poudre polyester, 185 teintes RAL possibles) pour s’adapter à la couleur de la descente ou de la façade.

Plus légers pour un transport et une mise en oeuvre plus facile.

Plus solides pour une meilleure résistance en cas de choc, acier épaisseur 2 mm (ne casse pas).

Plus de souplesse d’approvisionnement pour une meilleure maitrise de votre chantier ou de vos stocks quel que soit le modèle (droit, coudé (pour les dauphins cylindriques), Ø80, Ø100, Ø120), la longueur (0,5m / 1 m / 2 m) et la couleur.

Produits fabriqués en France

Dauphins conformes à la norme NF EN 612.

Dauphins entièrement galvanisés à chaud après galvanisation (intérieur, extérieur et extrémités).

Dauphins compatibles avec des colliers FRENEHARD de la même dimension.