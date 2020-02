Frénéhard au service du bâtiment

Nous proposons une gamme complète de produits pour les professionnels de la charpente, de la couverture et de l’étanchéité, ainsi que des installations antichute qui garantissent la sécurité de l’ensemble des opérateurs qui travaillent en hauteur.

Depuis 1889, nous concevons, fabriquons et commercialisons des accessoires métalliques de gouttière et de couverture. Aujourd’hui, les équipements de protection antichute permanents et temporaires complètent logiquement notre offre.

Nous travaillons continuellement avec artisans, prescripteurs et distributeurs afin d’optimiser l’utilisation de nos produits et d’offrir le meilleur service à nos clients. Une quarantaine de commerciaux itinérants et sédentaires sont en permanence au service de nos clients et de leurs projets.

Nous accordons d’ailleurs une grande place à leur bien-être au travail, c’est pourquoi l’ensemble de nos usines sont certifiées ISO 9001.