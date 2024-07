Suite à l’acquisition de Derbigum et d’alwitra, deux fabricants de solutions toitures, le groupe Kingspan officialise son entité Étanchéité en France. Une division qui tend à devenir une référence « en matière d'étanchéité durable pour des projets de construction et de rénovation ».

En 2022, le groupe Kingspan annonçait l’acquisition de deux acteurs de l’étanchéité : Derbigum (toits plats) et alwitra (toitures terrasses). Respectivement fondés en 1932 et 1964, ces entreprises complètent le catalogue de solutions de l’industriel, centré sur l’enveloppe du bâtiment.

Kingspan se renforce ainsi dans la cinquième façade, représentée par l’entité Kingspan Etanchéité. Cette dernière rassemble 665 collaborateurs en Europe dont 350 collaborateurs chez Derbigum et 300 collaborateurs chez alwitra. Son crédo : être la référence « en matière d'étanchéité durable pour des projets de construction et de rénovation principalement pour des bâtiments industriels et publics ».

Une stratégie appliquée en France, où l’activité de Derbigum a été rebaptisée Kingspan Étanchéité France, dès le 1er janvier 2023. Ce mois de juillet, Kingspan Étanchéité France a été officiellement lancé, regroupant les deux marques. L’entité réunit les 15 collaborateurs.

Source : Kingspan Etanchéité France

Entretenir la circularité des produits amorcée par Derbigum

Pour déployer son identité, Kingspan Étanchéité France mise d’abord sur la circularité de ses produits. « Kingspan Étanchéité France souhaite exploiter ce potentiel et révolutionner le traitement des anciens matériaux de toiture, grâce à une économie circulaire, où chaque toiture Derbigum peut participer à un cycle durable de recyclage, de réutilisation et de rénovation », développe Antoine Gravey, responsable Technique adjoint et responsable Marketing au sein de l’entité.

À rappeler que Derbigum est expert dans ce domaine, avec son centre de recyclage de bitume d’étanchéité dans son usine de Perwez (Belgique). Cette ligne de production est « capable de transformer jusqu’à 5 000 tonnes de toitures usagées en matières premières de recyclage destinées à de nouvelles solutions de toiture. Grâce à cette filière de récupération, 30 000 tonnes de bitume ont été recyclées dans l’usine Derbigum depuis sa création en 1990 » lit-on dans un communiqué de Kingspan Étanchéité France.

Sans compter sa filière de récupération des membranes d’étanchéité de sa gamme Derbigum et de chutes de pose laissées par les chantiers. Selon les conditions de la charte de recyclage, l’entreprise belge s’engage à récupérer l’étanchéité en fin de vie, à tout chantier de plus de 1 500 m2 recourant à la gamme Derbigum NT.

L’accent mis sur la décarbonation

Par ces opérations d’économie circulaire, les nouvelles membranes de toiture Derbicoat NT/Derbigum NT contiennent entre 25 % et 30 % de matière recyclée et sont 100 % recyclables. « Le recyclage des membranes bitumineuses réalisé par Derbigum a permis d’économiser 36 millions de litres de pétroles à ce jour », estime Kingspan Étanchéité France. Ce qui leur a valu la certification « Cradle to Cradle ».

Ce qui nous amène à des solutions à faible impact carbone. Par exemple, 30 000 tonnes de bitume recyclé ont permis à ce jour la production de 3 millions de rouleaux de Derbigum NT4. Par rapport à un bicouche bitumeux standard, l’utilisation du Derbigum NT4 aurait permis d’éviter 126 859 tonnes de CO2, selon la marque.

Place aux « toits utiles »

Autre démarche de Kingspan Étanchéité France : « rendre les toits utiles » et les coupler à d’autres fonctionnalités. L’entité suit l’exemple de Derbigum, qui propose différentes solutions : toiture « blanche » alliant confort thermique et réutilisation de l’eau de pluie, toiture végétalisée ou « verte » pour la biodiversité, retarder l’écoulement des eaux pluviales, l’isolation thermique et acoustique ou bien les toitures parking, applicables aussi bien aux travaux de rénovation que de construction neuve.

On retient surtout la toiture « absorbante de CO2 », à base de granules d’olivines, capables de neutraliser le CO2, dès que celle-ci entre en contact avec la surface.

Virginie Kroun

Photo de Une : Derbigum