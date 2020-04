Par petite touche ou total look, la couleur apporte originalité et gaieté dans les intérieurs. Afin de personnaliser l’habitat, REHAU propose des systèmes pour créer fenêtres et baies vitrées, cuisines et salles de bain dans une large gamme de coloris tendances, pour tous les styles et tous les goûts.

50 nuances de gris

À l’intérieur comme à l’extérieur, le gris est la couleur idéale pour un look moderne et industriel.

Perle, anthracite ou nuage, il oscille entre le noir et le blanc et offre un style doux et délicat.

Grâce à des jeux de contrastes, les matériaux de fenêtres et de surfaces REHAU soulignent harmonieusement les lignes des maisons contemporaines.

Miser sur la douceur scandinave

Inspiré des pays nordiques, la tendance scandinave aspire à la détente et au bien-être. Teintes pastelles, blanc et bois : les fenêtres et les meubles apportent un esprit cocooning.

Des tons bois pour un style naturel

Doux et chaleureux le bois est un matériau indémodable mais qui est très contraignant en entretien. Côté menuiseries, la nouvelle gamme de plaxage KALEIDO WOODEC offre un aspect et un toucher bois authentique : tous les avantages sans les inconvénients ! Les surfaces quant à elles se déclinent en plusieurs tons et permettent de créer des pièces d’allure traditionnelle ou d’associer modernité et nature avec des rideaux d’armoires boisés.

Style color block

Jaune, rouge, bleu, orange… REHAU propose aussi des couleurs franches et pop pour réveiller tout autant l’intérieur que la façade de la maison.

