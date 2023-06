REHAU Window.ID : la carte d’identité numérique de la fenêtre

Cette solution est idéale pour suivre la fabrication, la pose, le SAV et le recyclage. Grâce à l’application ou au logiciel REHAU Window.ID, il est possible pour les professionnels d’accéder à l’ensemble des données de base de la fenêtre ainsi qu’aux différents documents liés.

Qu’il s’agisse d’informations sur le vitrage, sur les valeurs d’isolation thermique et phonique ou encore des certificats d’essai : tout est enregistré et lié à la menuiserie sous forme numérique. La facilité de remplacement est également garantie si une fenêtre est endommagée. Elle assure ainsi des processus efficaces, facilite le traitement des réclamations et permet de passer des commandes ultérieures.