Débord SIEL : Une avancée de toit en béton de 32 cm

Un produit 2 en 1 qui permet de créer le débord tout en réalisant les chainages horizontaux périphériques.

Un produit préfabriqué facile à mettre en œuvre qui optimise la pose de la charpente.

Ce petit élément facile à mettre en œuvre, sans coffrage, sans étayage ni décoffrage, permet un gain de temps de mise en œuvre important sur les chantiers.



Ce système complet est proposé avec les accessoires de coffrage pour les points singuliers (angles et raccords) et l’armature spécifique pour l’avancée (disponible en 3 ml et dimensionnée par un bureau d’étude).

Grace à sa réhausse et à la largeur de vide de 15 cm du linteau, il convient en zone sismique.



L’avancée de 32 cm permet la pose de la charpente sur les murs et non plus entre les murs. Dans la majorité des cas on pourra s’affranchir de la muralière. Se référer aux préconisations du charpentier.

Disponible en régions OCCITANIE - PACA - RHONE ALPES.