OPTIMA+, une porte automatique isolante pour protéger planète et porte-monnaie

Dans un contexte de réchauffement climatique, beaucoup de villes ont interdit les portes ouvertes dans les commerces climatisés. La porte automatique est LA solution surtout si elle est à rupture de ponts thermiques.

Pourquoi avoir développé une porte automatique isolante ?

« L’ADN de Softica est l’innovation. J’ai toujours pensé qu’une porte automatique pouvait offrir bien plus que le simple fait de s’ouvrir et de se fermer automatiquement. C’est pourquoi, à l’arrivée des Bâtiments Basse Consommation, j’ai mis mes équipes techniques sur la conception d’une porte coupant les échanges thermiques entre l’extérieur et l’intérieur. »

« Cela apporte du confort aux locaux en altitude l’hiver (nous y sommes bien implantés) et avec le réchauffement climatique, c’est dorénavant indispensable partout l’été. », explique Yannick BOCQUET, président de Softica.

En quoi cette porte automatique coulissante est-elle si isolante ?

La conception de cette porte automatique a été réalisée pour une rupture complète des ponts thermiques. Techniquement, les éléments suivants ont été intégrés par défaut :

Raidisseur, vantaux et parties fixes à rupture de pont thermique (alu de 45mm d’épaisseur et isolation thermique des vantaux par closoirs en matériaux composites)

(alu de 45mm d’épaisseur et isolation thermique des vantaux par closoirs en matériaux composites) Étanchéité des vantaux par double joint chicane et par brosse ajustable

par double joint chicane et par brosse ajustable Vitrage isolant à faible émissivité de types 44/2-16 swisspacer noir-44/2 planitherm

de types 44/2-16 swisspacer noir-44/2 planitherm Rail de guidage au sol

Profilés à rupture de pont

thermique en alu 45mm Double joint chicane Rail de guidage au sol

Qu’est-ce que cette porte automatique isolante Optima+ offre de plus ?

ÉCOLOGIE ET ÉCONOMIE : réductions maximales des déperditions énergétiques et donc des dépenses inutiles, grâce à un coefficient thermique performant

: réductions maximales des déperditions énergétiques et donc des dépenses inutiles, grâce à un coefficient thermique performant Disponible en versions COULISSANTE ET TÉLESCOPIQUE

CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES sur-mesure par Softica

sur-mesure par Softica FIABILITÉ DE FONCTIONNEMENT grâce au moteur Brushless (sans balais) ultra puissant, robuste et silencieux permettant de déplacer des vantaux jusqu’à 300kg (ou 200 kg par vantail)

L’efficacité est là !

Le Coefficient Uw permet de calculer l’efficacité thermique de votre porte. Il s’exprime en [W/m²K], soit : W pour watt, m² pour la surface de vitrage auquel on ajoute le châssis, K pour l’unité de température kelvin (utilisé pour mesurer la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur du local).



Le coefficient thermique est propre à chaque installation. Pour autant, Softica a fait réaliser 2 tests ‘type’ par Installux pour vérifier l’isolation thermique de modèle de porte automatique.

Pour une porte automatique à 2 vantaux coulissants de 1800 x 2300mm, le coefficient est ressorti à Uw = 1.9 W/m²/K.

La même porte avec 2 parties fixes de 975 x 2300mm en plus annonçait un coefficient thermique Uw de 1.63 W/m²/K.

Softica a aussi développé un calculateur permettant de déterminer le coefficient thermique de votre futur projet de porte automatique isolante. Contactez-nous !

Qui est SOFTICA ?

Softica est concepteur et fabricant français d’accès automatiques. Softica développe sa présence dans toutes les régions par l’innovation et la qualité de ses services, grâce à des Femmes et des Hommes engagés à satisfaire votre envie.

Ses activités sont la fabrication, l’installation et la maintenance d’équipements automatiques.



Chiffres clés :

Création : fin 2005

CA 2021 : 10.6M€

Employés : 82

Production : 2430 portes automatiques

R&D : 5% CA

Agences commerciales : 5

Pour en savoir plus exit_to_app