Enduit allégé airless 3 en 1 : garnissage, surfaçage et jointoiement des plaques de plâtre. Alltek WW203 est un enduit prêt à l’emploi dont la couleur gris clair permet de visualiser facilement les zones poncées. Son onctuosité incomparable permet un lissage et un ponçage extrêmement facile et rapide afin d’obtenir une qualité de finition de haut niveau.