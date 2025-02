« Les Talentueuses » : mettre à l’honneur les femmes dans le bâtiment

Quels sont les derniers freins à la féminisation des métiers du bâtiment ? Quelles solutions pour y remédier ? Échange avec Caroline Semin, directrice générale de Semin, à l’origine des trophées « Les Talentueuses ».

À 33 ans, Caroline Semin est directrice générale de l’entreprise familiale depuis 2017. Avant cela, la jeune femme a fait une école de commerce, travaillé chez Actis, puis est devenue commerciale pour Semin en région parisienne pendant deux ans, avant de rejoindre le siège en Moselle.

En tant que femme dans le secteur du bâtiment, a-t-elle déjà fait face à des remarques déplacées ou à des préjugés ?

« Oui, c'est déjà arrivé quand j'étais commerciale sur le terrain, chez Semin, et avant même. C'est surtout sur l'aspect technique qu'on a tendance à nous tester pour voir si on est capable d'apporter des réponses. C'est souvent le côté technique qui est challengé », témoigne Caroline Semin.

« Après, cela fait un petit moment que ça n'est pas arrivé. Et puis, je pense que les choses évoluent. On voit quand même de plus en plus de femmes dans les métiers du bâtiment, que ce soit dans la distribution, dans l'industrie », souligne-t-elle.

Favoriser la mixité au sein des effectifs

En tant que directrice générale, elle a désormais à cœur de développer la mixité au sein du groupe.

À ce jour, Semin compte « seulement » 25 % de femmes parmi les 900 salariés que compte le groupe. L’objectif de Caroline Semin : « atteindre les 50 % d’ici 10 ans ».

« On suit de près l'index hommes-femmes, qui a bien évolué sur les trois dernières années, et qui prend en compte tout un tas de critères, que ce soit le nombre de femmes dans les effectifs, mais aussi le nombre d'évolutions de femmes à des postes stratégiques, l'index aussi en termes de rémunération, etc. C’est multi-critères », nous explique-t-elle.

La DG de Semin estime qu’il sera plus compliqué d’atteindre un pourcentage de 50 % de femmes dans les usines et métiers de maintenance. Elle pointe du doigt la pénibilité et les a priori sur un secteur souvent considéré comme « peu sexy ».

Alors, quelles solutions peuvent être mises en place pour réduire cette pénibilité ?

À l’échelle de Semin, le groupe étudie notamment l’amélioration des postes de travail au sein de ses usines.

« Sur la préparation de commandes, il y a pas mal d'actions qui sont mises en place avec la médecine du travail pour améliorer les conditions, surélever les palettes, déployer des ceintures dorsales etc. », précise Caroline Semin.

Réduire le poids des produits

Le poids a également été revu à la baisse pour le conditionnement des sacs : « On a encore quelques sacs en 25 kg, mais de moins en moins. On passe maintenant beaucoup sur du 15 kg, qui est le "poids confort" admissible pour tout le monde. Parce qu’en soi, porter un sac de 25 kg, que ce soit pour une femme ou un homme, on se casse le dos de la même manière», souligne la DG de Semin.

Toutefois, elle reconnaît que le poids des produits peut être un frein supplémentaire pour les femmes qui hésitent à rejoindre le secteur du bâtiment : « Une plaque de plâtre aujourd'hui, c'est super lourd. C'est compliqué de monter les étages avec, de les poser, etc. Forcément, c’est un frein direct », regrette-t-elle.

Interrogée sur le recours aux exosquelettes, elle explique que la plupart d’entre eux facilitent le travail au-dessus des épaules, mais que ce ne sont pas des gestes récurrents parmi les métiers couverts par Semin.

« Il y a d'autres tests d'exosquelettes qui sont en cours actuellement, mais pour des gestes différents, plus adaptés à nos métiers. Donc on continue de travailler sur le sujet avec les équipes », ajoute-t-elle.

« Les Talentueuses » : valoriser les femmes dans le bâtiment

Pour mettre les femmes du bâtiment à l’honneur et montrer des initiatives inspirantes, Semin a lancé en 2023 le trophée « Les Talentueuses ».

« L'objectif des Talentueuses, c'est de mettre en avant des femmes, et surtout créer une communauté de femmes dans le bâtiment pour attirer de plus en plus de femmes dans nos métiers », résume Caroline Semin.

La première édition ayant été un succès, avec plus de 120 candidatures, une « saison 2 » a été lancée pour 2025, avec une cérémonie de remise des trophées prévue en juin.

Les lauréates de l'édition 2023. ©Semin

Parmi les nouveautés : un élargissement à l’international, ou encore de nouvelles catégories, parmi lesquelles « Reconversion professionnelle ».

« On a rajouté une catégorie "Reconversion professionnelle" parce qu'on s'est rendu compte lors de la première édition qu'il y a eu beaucoup de femmes qui avaient fait des études ou des débuts de carrière qui n'ont rien à voir avec le bâtiment et qui, par passion, ont décidé de tout plaquer et d'engager une reconversion vraiment à 360°C en changeant complètement d'univers pour faire un métier passion dans le bâtiment », explique la directrice générale de Semin.

Au sein des nouvelles catégories, on retrouve également « L’art dans le bâtiment », ou encore « L’amour est dans le bâtiment » - faisant bien évidemment référence à l’émission-phare diffusée sur M6 :

« Là, c'est pas "L'amour est dans le pré", c'est "L'amour est dans le bâtiment". En fait, l'idée, c'est de raconter son histoire, comment la personne a trouvé l'amour grâce au secteur du bâtiment. Ce n'est pas forcément deux personnes qui travaillent dans le bâtiment, mais en tout cas qui se sont rencontrées dans un contexte lié au bâtiment », détaille Caroline Semin.

Ces trois nouvelles catégories viennent s’ajouter à trois autres déjà existantes, à savoir « Active », « Apprentie », et « Engagée ».

Un jury mixte de 10 personnes départagera les candidatures. Parmi ce jury, on retrouvera notamment François Bériot (directeur général de Samse), Charles Gaël Chaloyard (directeur général de Tout Faire), Nathalie Tchang (présidente du Club des femmes du bâtiment), ou encore Lucie Amand (lauréate 2023 de la catégorie « Influenceuse »).

Propos recueillis par Claire Lemonnier

Photo de une : Caroline Semin