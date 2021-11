Découvrez nos solutions d’inverseurs de polarité géomagnétique IPG GEOSTOP et électromagnétique IPE STOP-ONE contre l'humidité.

L'humidité ne tient pas lieu de fatalité et il est possible de la supprimer. Découvrez nos produits contre l'humidité IPG GEOSTOP et IPE STOP ONE ! Tous nos produits sont fabriqués en France et à prix direct usine. Outre les problèmes de santé qu'elle provoque, l'humidité incarne le plus sûr moyen de dévaloriser son patrimoine.

De nombreuses solutions cohabitent sur le marché Français. Mais l'importance est de supprimer la cause du mal, pas seulement ses effets. D'autant que la cause de l'humidité n'est jamais là où le mal est visible, en effet elle se cache derrière vos placos, dans vos sols, entre les pierres, derrière le ciment... Nous proposons à tous les professionnels du bâtiment, nos appareils à prix usine pour supprimer l'humidité dans les murs (remontées capillaires). Découvrez les inverseurs de polarité géomagnétique IPG GEOSTOP et électromagnétique IPE STOP ONE contre l'humidité dans les murs. Nous avons développé depuis de nombreuses années nos propres appareils pour éliminer l'humidité dans les murs et plus particulièrement les remontées capillaires.



L'inverseur de polarité électromagnétique IPE STOP ONE et l'inverseur de polarité géomagnétique IPG GEOSTOP sont des solutions qui s'adressent à tous les types d'habitation et s'adaptent à tous les budgets. Nos produits sont appréciés par les particuliers pour leur faible coût, leur rapidité d'installation et leur efficacité. En ce sens elles représentent une forte valeur ajoutée pour la valorisation de votre logement.



Vous pouvez les commander directement sur notre site internet.