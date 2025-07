GDA, agence de com au service du bâtiment : 20 ans au service des pros

En 2003, Gabriel DEGOTT fonde l’agence GDA. Riche de ses expériences passées dans le secteur du bâtiment, il se lance avec une conviction simple, mais forte de sens : « Une communication efficace commence toujours par une compréhension intime du métier sur lequel on communique ». Cette réflexion est devenue l’ADN même de l’entreprise. Depuis plus de 20 ans, l’agence accompagne les industriels du bâtiment en s’appuyant sur une connaissance fine de leurs produits, de leurs marchés et de leurs interlocuteurs.

Au fil des années, GDA s’est structurée en plusieurs pôles complémentaires pour offrir une approche globale, cohérente et efficace. L’agence conçoit des dispositifs de communication sur mesure, à la fois techniques, ciblés et adaptés aux exigences métiers de ses clients.

Qu’il s’agisse de concevoir un site complexe, de déployer une stratégie SEO à forte dominante technique, ou de valoriser une innovation auprès de la presse professionnelle, GDA parle le même langage que ses clients. Cette spécialisation sectorielle est aujourd’hui une signature forte, qui distingue l’agence dans un paysage en mutation.

Une offre globale, taillée pour les industriels du bâtiment

GDA accompagne ses clients à chaque étape de leur stratégie de visibilité :

Conception de sites internet complexes , adaptés aux logiques de présentation « d’offre produit » et aux multiples interlocuteurs du bâtiment

, adaptés aux logiques de présentation « d’offre produit » et aux multiples interlocuteurs du bâtiment Développement d’applications web sur mesure : extranets, dashboards, outils métiers, APIs ;

: extranets, dashboards, outils métiers, APIs ; Référencement naturel et payant (SEO / SEA) à forte valeur ajoutée technique ;

à forte valeur ajoutée technique ; Relations presse spécialisées , en lien direct avec les médias les plus influents du secteur ;

, en lien direct avec les médias les plus influents du secteur ; Animation des réseaux sociaux, création de supports print et outils de communication opérationnels.

Un CMS et des solutions IA pensés pour les industriels

Pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients, GDA a développé son propre CMS. Pensé pour les industriels, cet outil fiable et évolutif permet une gestion simplifiée des pages produits, un parcours personnalisé pour les administrateurs du site et une performance SEO optimale. Pour le client final, il assure gain d’autonomie et d’efficacité.

Toujours dans une logique d’innovation technologique, l’agence développe également des fonctionnalités issues de l’intelligence artificielle. Parmi les cas d’usage déjà déployés : la préqualification des leads entrants, l’automatisation de la relation client (H24/7J), l’optimisation des recherches documentaires ou encore la traduction multilingue.

→ Objectif : renforcer l’efficacité opérationnelle des industriels et améliorer l’expérience de leurs utilisateurs finaux.

Pour en savoir plus exit_to_app