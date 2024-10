Décryptage réglementaire sur INTERCLIMA : l'impact des fiches PEP et de la RE2025

Découvrez les dernières innovations et exigences du bâtiment durable avec notre émission spéciale depuis le salon Interclima à Paris Porte de Versailles. Voici une discussion enrichissante avec nos experts en environnement : Olivier Michoux, Kevin Thizy et Quentin Gabiano sur les fiches PEP et les exigences croissantes de la réglementation RE 2020 et RE 2025.

Qu'est-ce qui va changer ? Impact carbone : Découvrez comment modéliser et réduire l'empreinte de vos projets.

Écoconception : Apprenez à concevoir des bâtiments avec un minimum d'impact environnemental.

Fiches PEP : Comprenez ce que sont ces fiches et comment elles influencent le choix des produits. Pour en savoir plus exit_to_app