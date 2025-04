Rénovation énergétique 2025 : hausse des coûts de 12 à 20 % avec les nouveaux standards bas carbone, selon la FFB.

Un budget rénovation maison en forte hausse

Estimation moyenne en 2025 :

Travaux intérieurs maison : 500 à 800 €/m²

Rénovation énergétique simple : 700 à 1 100 €/m²

Réhabilitation maison ancienne : 1 200 à 2 000 €/m²

Rénovation complète maison : 1 500 à 2 500 €/m²

Les travaux de rénovation sont largement dominés par la main-d'œuvre (45 %) et les matériaux (40 %). Les postes d'études, de gestion de chantier et d’imprévus représentent 15 % du budget global.

Répartition moyenne d’un budget de rénovation en 2025

Rénovation ou restauration : quelles différences en 2025 ?

Rénover, restaurer ou retaper une maison, est-ce la même chose ? La restauration concerne surtout les vieilles maisons, avec une forte valeur patrimoniale. Elle implique des travaux plus lourds et souvent encadrés par des Architectes des Bâtiments de France. À l’inverse, rénover une maison récente consiste surtout à optimiser le confort thermique et acoustique, remettre aux normes l’électricité ou l’isolation, et améliorer l’esthétique.

Quels travaux de rénovation prévoir pour respecter la RE2020 ?

Voici les principaux postes à anticiper dans le budget travaux maison :

Isolation thermique (murs, combles, plancher bas)

Chauffage performant : pompe à chaleur, chaudière biomasse

Ventilation double flux

Menuiseries triple vitrage

Équipements connectés (pilotage énergétique)

Estimation rénovation maison : comment s’y retrouver ?

Pour affiner votre projet, plusieurs outils sont disponibles :

Simulateur de coût rénovation maison m²

Devis en ligne par corps de métier

Aide au budget rénovation maison via France Rénov’ et l’ANAH

Comment rénover une maison en 2025 ? Les étapes clés

Audit énergétique (obligatoire dans certains cas) Élaboration d’un budget travaux rénovation Consultation d’artisans RGE Recherche de financements (MaPrimeRénov’, Eco-PTZ, aides locales) Planification et suivi de chantier

Rénover pour valoriser son bien

Malgré la hausse des coûts, une rénovation immobilière bien menée augmente significativement la valeur d’un logement. Un bien classé A ou B en DPE se vend jusqu’à 20 % plus cher qu’un bien F ou G, selon les notaires de France.

Infographie : comparatif rénovation 2023 vs 2025

Ce graphique illustre l'évolution des coûts moyens au m², l'utilisation de matériaux biosourcés et les aides mobilisées entre 2023 et 2025.

Questions fréquentes (FAQ)

Quel est le coût moyen d’une rénovation au m² ?

Travaux intérieurs simples : 500 à 800 €/m²

Rénovation énergétique : 700 à 1 100 €/m²

Rénovation complète : 1 500 à 2 500 €/m²

Quelle différence entre rénovation et réhabilitation ?

Rénover : moderniser un logement, remettre aux normes.

Réhabiliter : remettre en état un bien vétuste avec travaux structurels.

Faut-il un permis de construire pour des travaux de rénovation ?

Permis requis si modification structurelle ou extérieure. Déclaration préalable sinon.

Comment calculer son budget travaux ?

Faire un audit, lister les postes, demander des devis, utiliser un simulateur.

Quelles aides pour les travaux en 2025 ?

MaPrimeRénov’

Eco-PTZ

Certificats d’Économies d’Énergie (CEE)

Aides régionales ou locales

Par Camille DECAMBU

Photo à la une : BK