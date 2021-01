Augmentation du risque d’inondations, sècheresse, épuisement des nappes phréatiques, stress thermique urbain, pollution des eaux de surface…, les villes sont confrontées à des défis de taille et doivent nécessairement développer des projets résilients et durables. La gestion des eaux pluviales constitue l’un des enjeux d’une transition écologique réussie.

WAVIN est historiquement connu et reconnu comme précurseur en matière de solutions plastiques en assainissement et de solutions alvéolaires ultra-légères en eaux pluviales (SAUL). En témoignent par exemple des innovations telles que la création de la première SAUL inspectable et hydrocurable sous avis technique en 2006 en France (Q-Bic), ou encore la nouvelle génération de modules d’infiltration haute performance en 2015 (Q-Bic Plus). Il est historiquement engagé dans l’ITSEP, syndicat oeuvrant dans une démarche de qualité pour garantir la fiabilité et la pertinence des ouvrages réalisés en SAUL.



L’expert franchit un nouveau cap et enrichit son offre Eaux Pluviales avec le module nouvelle génération AquaCell qui vient compléter le Q-Bic Plus. Plus qu’un lancement produit, ce développement confirme la volonté de WAVIN d’apporter une solution personnalisée à chaque projet et son engagement à répondre aux enjeux climatiques auxquels doivent faire face les collectivités locales, architectes, urbanistes, paysagistes, lotisseurs et promoteurs, étancheurs, terrassiers…



Faciles à manipuler, installer et entretenir, AquaCell et Q-Bic Plus sont des dispositifs de bassins enterrés qui ont l’avantage de permettre l’utilisation de l’espace foncier pour toutes les applications : parkings, espaces verts, terrains de jeux, etc. Ils se distinguent par leur polyvalence et leur modularité, et s’adaptent quels que soient :

les besoins (stocker, infiltrer et réutiliser),

la nature du sol,

l’espace foncier disponible,

la charge du trafic,

les exigences d’entretien et de maintenance,

les règlementations locales.

La promesse d'un ouvrage pérenne

« Associées à l'imperméabilisation croissante des sols due à l’urbanisation, les fortes précipitations augmentent le risque d’inondations en ville. Les espaces sont de plus en plus limités pour le drainage, les nappes phréatiques s’appauvrissent, les eaux de ruissellement sont de plus en plus polluées. Les villes ont besoin d’eau pour devenir plus vertes et rafraîchir les quartiers. Souvent, l’eau de pluie passe par une solution de stockage temporaire, comme les bassins. »

« En milieu urbain où la pression foncière est forte, la possibilité de pouvoir utiliser le sous-sol mais surtout sa surface (parkings, espaces verts…), avec une solution de bassin enterré, est intéressante. Par la suite, soit on restitue l’eau au milieu naturel par infiltration dans les sols (au plus près de son lieu de collecte) soit au réseau avec un débit régulé. La gestion des eaux pluviales constitue donc un enjeu essentiel. C’est pour cela que WAVIN propose des solutions performantes et durables en matière de collecte, d’infiltration et de rétention des eaux pluviales. » Coralie Dagieu, Chef produits eaux pluviales WAVIN

AQUACELL : des modules emboîtables pour une solution optimisée écoresponsable

WAVIN enrichit son offre avec AquaCell et propose ainsi une solution SAUL démocratisée, permettant de répondre à un plus large panel de projets. Cette solution est inspectable et hydrocurable principalement au niveau de la couche de sédimentation, afin d’assurer une performance durable de l’ouvrage.

AquaCell se compose de polypropylène (PP) 100 % recyclé et entièrement recyclable. Sa conception de modules emboîtables (L. 1200 mm x l. 600 mm x H. 400 mm - volume net 276 litres) constitue un atout gain de place fort : elle permet de transporter dans un camion jusqu’à quatre fois plus de produit qu’une structure de type classique, soit plus de 320 m3, favorisant la réduction des émissions CO2. Un avantage également pour économiser l’espace de stockage sur le chantier.



AquaCell s’adapte aux contraintes techniques d’un projet : un seul module qui répond aux différents domaines d’emploi (sous espaces verts, sous voirie légère et sous voirie lourde). Son utilisation sous forme de bassin enterré permet d’utiliser l’espace foncier pour d’autres usages (parc, terrain, parking…). Sa hauteur type demi-module et sa conception modulable constituent d’autres atouts.



Synonyme de gain de temps, chaque détail est pensé pour optimiser, sécuriser et faciliter l’installation :