Quels matériaux pour des parkings perméables ? Le guide pro pour désimperméabiliser efficacement les sols

Quels matériaux pour un parking perméable ? Le guide pro pour désimperméabiliser efficacement et gérer durablement les eaux pluviales.

Entre ruissellements incontrôlés, inondations urbaines et sécheresses, la gestion des eaux pluviales devient une priorité. Pour y répondre, les parkings et allées perméables gagnent du terrain. Encore faut-il choisir les bons matériaux. Zoom sur les solutions disponibles et les enjeux pour les pros du BTP.

Pourquoi faut-il désimperméabiliser les sols ?

Depuis des décennies, les villes ont été bétonnées à outrance. Résultat : les sols ne peuvent plus absorber l’eau, qui ruisselle, sature les réseaux, et provoque des inondations ou des effondrements. Désimperméabiliser les sols, c’est :

Limiter les risques d’inondation

Favoriser l’infiltration naturelle de l’eau

Recharger les nappes phréatiques

Préserver la biodiversité urbaine

Réduire les îlots de chaleur

Un enjeu crucial inscrit dans les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les exigences de la loi Climat et Résilience, qui impose progressivement la limitation de l’artificialisation des sols.

Quels matériaux choisir pour un parking ou une allée perméable ?

Le choix dépend de la nature du sol, de l’usage (piéton, véhicule léger ou poids lourd) et de la fréquence d’entretien. Voici les principales solutions disponibles :

1. Pavés drainants ou alvéolaires

Exemple : Hydropavers® de Piveteau Bois ou Aquaflow® de Charier TP

En béton, pierre ou plastique recyclé

Laisse infiltrer l’eau entre ou à travers les pavés

Esthétique et facile à poser

Idéal pour : allées piétonnes, parkings de bureaux ou de lotissements.

2. Graviers stabilisés

Avec nid d’abeille (ex. Stabilisateur de graviers Nidagravel®)

Système de dalles alvéolées + gravier lavé

Évite l’effet de bourbier

Entretien faible si bien conçu

Idéal pour : stationnements privatifs, accès pompiers, jardins.

3. Bétons drainants

Exemple : Hydromedia® de Lafarge, ou Drainopack® de Cemex

Béton poreux à base de granulats calibrés

Capacité d’infiltration > 300 l/m²/h

Pose avec centrale et pompage spécifiques

Idéal pour : parkings publics ou zones soumises à fortes pluies.

4. Enrobés poreux

Mélange d’enrobés bitumineux à vides interconnectés

Bonne résistance au trafic

Moins bruyant sous la pluie

Idéal pour : voiries urbaines, pistes cyclables, places de marché.

Comment mettre en œuvre un sol perméable dans les règles ?

Étude du sol préalable : porosité, pente, nappe phréatique. Prévoir une fondation drainante : souvent en grave non traitée. Inclure un dispositif de rétention ou infiltration (puits, tranchée, noue végétalisée). Penser entretien : balayage, désherbage, contrôle des matériaux de remplissage.

Bon à savoir : un parking perméable bien conçu peut infiltrer jusqu’à 90 % des pluies annuelles selon l’Ademe.

Et côté normes, que dit la réglementation ?

RE2020 et ZAN (Zéro Artificialisation Nette) incitent à la désimperméabilisation.

PLU : certains imposent un pourcentage minimal de surface perméable.

Permis de construire : des solutions d'infiltration sont exigées pour les nouvelles constructions ou extensions > 20 m².

Deux fabricants à suivre de près

URBASTYLE propose des pavés en béton hautement drainants à destination des voiries urbaines et parkings.

Nidaplast, spécialisé dans les solutions alvéolaires pour le drainage, propose des dalles stabilisatrices et des modules de rétention d’eau enterrés.

Une tendance durable : vers une ville perméable

Les parkings perméables ne sont qu’un levier parmi d'autres pour une gestion durable de l’eau. D’autres solutions complémentaires s’imposent :

Toitures végétalisées

Jardins de pluie

Noues paysagères

Réutilisation des eaux grises ou pluviales

L’objectif ? Concevoir la ville éponge, capable d’absorber, stocker et restituer l’eau, tout en limitant les dommages liés au dérèglement climatique.

Par Camille Decambu

Photo BK