Crosilux® associe l’inox, le verre et le bois à une technologie LED innovante pour ses systèmes de guidage LED CROSILUX® (mains-courantes, rampes et garde-corps) multifonctionnels qui peuvent être utilisés comme éclairage fonctionnel, d’accentuation, de sécurité et de guidage. Les composants système préfabriqués garantissent un montage facile, fiable et efficace, tout en autorisant une extraordinaire liberté créative lors de la phase de planification.