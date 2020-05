DETOX est une technologie novatrice IKO pour l’assainissement de l’air en éliminant les oxydes d’azote. La face supérieure des membranes bitumineuses IKO DUO FUSION DETOX & IKO MONO FUSION PLUS FEU DETOX est protégée par des paillettes d’ardoise traitées spécifiquement pour détruire les oxydes d’azote (NOx).

Les oxydes d’azote (NOx) contribuent de façon significative à la pollution de l’air. Se formant lors de la combustion des carburants, les gaz de NOx réagissent et forment le smog et la pluie acide en plus de favoriser la formation de fines particules et d’ozone.

Chez les hommes, les oxydes d’azote peuvent entraîner une dégradation de la respiration et la sensibilité aux allergènes.

Des niveaux élevés de NOx endommagent également les feuilles et réduisent la croissance de la végétation.

Grâce à un nouveau procédé écologique pour toiture, les paillettes d'ardoise qui protègent la face supérieure des membranes SBS IKO DUO FUSION DETOX et IKO MONO FUSION PLUS FEU DETOX sont enduites d’un composé de dioxyde de titane (Ti02), qui agit comme un catalyseur en provoquant, sous l’effet de la lumière du jour (rayonnement UV), la décomposition des polluants. L’oxyde d’azote (NOx) est transformé en substance inoffensive et écologiquement neutre et ensuite nettoyé par la pluie, améliorant ainsi sensiblement la qualité de l’air.

La mise en œuvre des membranes IKO DUO FUSION DETOX (deuxième couche d'un système bicouche) et IKO MONO FUSION PLUS FEU DETOX est traditionnelle et conforme à celle prévue dans les DTA IKO DUO FUSION & IKO MONO FUSION.