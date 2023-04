IKO, situé à Toronto au Canada, est un leader sur le marché de la production de matériaux d’étanchéité, de revêtement de toitures (bardeaux) et d’isolation PIR. Avec plus de 30 usines et 3500 collaborateurs à travers le monde, IKO est un industriel à l’envergure internationale.

En France, la société IKO est spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de systèmes d’étanchéité pour toitures-terrasses, de solutions durables (végétalisation, photovoltaïque, cool roofing, rétention d’eau).

Située en Normandie et dans les Hauts de France, nos usines certifiées ISO 9001 pour son système d’assurance qualité vous proposent des solutions performantes et s’engagent dans une démarche de développement responsable. Ainsi, nous privilégions des matériaux respectueux de l’environnement et conformes aux normes en vigueur.

Attentif tout le long de la chaîne de production, IKO contrôle rigoureusement les matières premières utilisées dans les processus de fabrication. En outre, elle s’emploie à offrir un service qualitatif à ses clients : proximité, réactivité, écoute, outil de dimensionnement performant (Prescri+).

Le savoir faire IKO :