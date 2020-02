Depuis plus de 20 ans, Eclisse révolutionne la porte coulissante à galandage en France. Comment ? Grâce à sa fine connaissance du marché français et son savoir-faire italien, Eclisse développe régulièrement des solutions techniques. Design, fonctionnalité et performance rythment les innovations produits de la marque. En 2020, Eclisse n’a pas fini de surprendre !

Une collaboration optimale entre filiales

L'innovation est au cœur de la stratégie d'entreprise. La création produits est basée sur la collaboration entre les filiales et la société mère. Cette démarche collaborative permet de fusionner les compétences. Entre le design italien et l'exigence française, le duo est qualifié à tous points de vue, pour faire bouger les lignes de la porte coulissante à galandage.



« La filiale française est un vrai moteur pour le groupe. Les équipes ont une fine connaissance du marché. Eclisse traite les remontées terrain avec intérêt et développe ainsi de nouveaux produits ou leur apporte des évolutions. La recherche est orientée vers le dévelop- pement de nouveaux produits technologiquement avancés.

Chaque produit est développé pour faciliter l'installation. Les châssis à galandage répondent aux besoin d'espace et aux contraintes techniques, sans jamais limiter la créativité des architectes et des décorateurs d'intérieur. Les accessoires, quant à eux, offrent un confort d'utilisation supplémentaire au quotidien » explique Luca Manzato, Directeur Commercial Export d'Eclisse Italie.



La recherche est la partie la plus importante du travail de développement. Avec plus de 30 brevets déposés en trente ans, Eclisse ne cesse d'innover le secteur des portes coulissantes d'intérieur (le châssis Unique 95, les gammes acoustiques Unique 32 et 43 dB...).

Une collaboration optimale entre filiales

Décoration, design, solutions ingénieuses et fonctionnelles, performances et durabilité des produits sont dans l'ADN d'Eclisse. Présentation des dernières innovations.



L'huisserie Syntesis® Battant 72 hors standard



Spécialement conçue pour la France en 2016, l'huisserie Syntesis® Battant 72 est disponible en hauteur de porte standard (2 040 mm).



Avec une fine épaisseur de cloison finie (72 mm) et un effet invisible, ce produit est fortement demandé par les architectes et les bureaux d'études.



Pour mieux répondre à l'ensemble du marché, Eclisse propose, depuis octobre 2019, 4 hauteurs de portes bois pré-peintes hors-standard (2 104, 2 204, 2 304 et 2 404 mm) en 4 largeurs de porte différentes (de 630 à 930 mm).



L'huisserie Syntesis® Battant 72 hors-standard apporte de nouvelles solutions aux projets d'hôtellerie et de maisons individuelles.

Syntesis® Battant 72 hors-standard

Le système Push-pull



Premier sur le marché à proposer cette option, la solution push-pull facilite la prise en main de la porte lorsqu'elle est totalement insérée dans la cloison. Sans le moindre effort, en un seul geste de poussée, le système permet de sortir la porte et permet d'accéder à la poignée. C'est un jeu d'enfant. La méthode « push to open » des tiroirs de cuisine a fait ses preuves, le push-pull a exactement la même fonction mais pour les portes coulissantes.



Cet accessoire permet aussi de supprimer le tire-doigt sur le chant de la porte, la rendant plus design et épurée.

Chassis Unique

Il existe deux modèles du système : pour la version Unique et pour la version Syntesis®. Ces deux solutions sont adaptées pour le neuf comme à la rénovation. Le modèle Unique se fixe sur le rail de coulissement et le modèle Syntesis® s'insère dans le rail de coulissement. Commercialisation : disponible immédiatement.

Sans oublier...



Pour tous ceux qui les attendaient, il est d'ores et déjà possible de commander :

l' habillage Speedy pour porte tout verre , épaisseur 10 mm. Cet habillage monobloc est compatible avec les châssis Unique 95/100 et Extension 95/100,

, épaisseur 10 mm. Cet habillage monobloc est compatible avec les châssis Unique 95/100 et Extension 95/100, l'automatisme porte double Syntesis®. Il permet d'ouvrir ou fermer les deux portes coulissantes en un seul geste.