De plus en plus populaire, la porte à galandage devient la solution gain de place. Elle facilite la circulation et surtout, elle supprime le débattement d’une porte traditionnelle. ECLISSE, fabricant de portes d’intérieur coulissantes, propose dorénavant une innovation marché : Unique 43 dB, la première porte à galandage avec affaiblissement sonore à partir de 43 dB. Elle optimise l’espace intérieur et améliore le confort acoustique dans l’habitat. Ses matériaux absorbants et résilients permettent d’obtenir un produit complet alliant confort, gain de place et praticité.