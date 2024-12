Le groupe CMAI poursuit son développement sur les marchés de la porte intérieure par l’acquisition des actifs et activités de Magri et Réseau Bois, spécialistes des portes et huisseries bois techniques.

Le groupe CMAI, spécialiste de la menuiserie et de l’aménagement intérieur sur mesure, occupe déjà une place importante sur les marchés français et espagnol.

Avec plus de 1 500 collaborateurs et 7 sites industriels dans ces deux pays, le groupe couvre plusieurs domaines du secteur : placards et dressings sur mesure (Sogal), aménagement intérieurs sur mesure (Agem et Quadro), portes d’intérieur (Castalla, Minguela, Sanrafael, Sogal) et d’autres solutions de séparation de l’espace.

Commercialisées via des partenaires distributeurs et réseaux de metteurs en œuvre, ses solutions - pour le professionnel comme le particulier - lui ont permis de réaliser un chiffre d’affaires de l’ordre de 190 millions d'euros en 2023.

Deux marques références des portes et blocs portes techniques

Une bonne dynamique que s’attèle à préserver le groupe CMAI, à travers la récente acquisition de l’essentiel des actifs et activités de Magri à Thignonville (45) et Réseau Bois à Giberville (14). Le groupe absorbe également une partie des actifs et activités, notamment commerciales, de Keyor.

Ce rapprochement permet au groupe de renforcer significativement ses positions et ses offres en France, sur les segments de marché de la porte intérieure à usage résidentiel ou professionnel. Avec plus de 1 600 collaborateurs, neuf sites de production, il représente ainsi un ensemble consolidé de plus de 200 millions d'euros de chiffre d’affaires (dont 60 % en France, 30 % en Espagne et 10 % à l’export vers plus de 15 pays) et dispose de multiples opportunités de développement complémentaires.

De nouveaux savoir-faire pour enrichir l’offre produits

Magri et Réseau Bois, filiales du groupe Keyor, sont depuis 1987 spécialistes des portes techniques stratifiées ou prépeintes, standard et sur mesure, mais également des huisseries bois. Le savoir-faire historique de Magri recouvre en particulier la capacité à répondre à des demandes complexes de portes techniques (coupe-feu, acoustiques, thermiques, anti-rayons X, etc.), personnalisables au projet et livrables en délai court.

Magri déploie ses offres sur les marchés du tertiaire, de l’hôtellerie, de l’éducation ou des établissements de santé, appliquées par des entreprises générales ou de menuiserie.

« Nous sommes ravis de l’opportunité qui nous est donnée de relancer cette très belle entreprise et d’accueillir les 105 collaborateurs de la nouvelle société Magri constituée au sein de notre groupe. Avec eux, nous allons très rapidement faire en sorte que nos clients retrouvent le niveau de service et de réponse technique qu’ils ont pu apprécier par le passé. Avec Magri, quatrième acquisition depuis 2020, nous franchissons une étape supplémentaire dans l’exécution de notre stratégie de croissance dans tous les segments de marché de la porte d’intérieur, devenu le premier métier du groupe », déclare Dominique Engasser, Président du groupe CMAI.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock