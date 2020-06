En 2019, le magasin GiFi, situé sur la zone commerciale « Les Couleurs II » à Valence, a investi les locaux d’un ancien magasin Tati. La structure a en grande partie été rénovée. Aujourd’hui, une baie vitrée remplace un des murs de façade et la réserve a été déplacée. Différentes phases de travaux se sont succédées, amenant entre autres, côté sécurité incendie, à la remise en conformité des DENFC et la pose d’un nouvel écran de cantonnement.

Évacuation des fumées en cas d'incendie : la rénovation des lanterneaux de toiture

Les lanterneaux posés sont des modèles coiffants de marque Bluetek, soit 9 Bluecoif DV Pneu XL 160/250 et 1 Bluecoif Pneu Standard 140/140. Dans le cadre de la rénovation, ces appareils à énergie pneumatique ont été prévus avec des plages de 80 mm et des retombées de 40 mm. Ils sont munis de grilles 1200 joules et d’un remplissage PCA (polycarbonate alvéolaire) épaisseur 10 mm opalescent.L’écran de cantonnement est un modèle rectangulaire Smoke Fix de 39 mètres linéaires, de hauteur 1,60 mètres linéaires, pour une surface globale de 62,40 m².

En photos : pose des DENFC Bluetek par l'entreprise GSI

Cantonnement des fumées en cas d'incendie : pose d'un écran supplémentaire

L’écran de cantonnement est un modèle rectangulaire Smoke Fix de 39 mètres linéaires, de hauteur 1,60 mètres, pour une surface globale de 62,40 m².



Cet écran est composé de 3 parties en toile souple dont voici les caractéristiques techniques :

Tissu en fibre de verre, enduit de polyuréthane sur les 2 faces.

Épaisseur 0,37 mm (± 0,06 mm).

Densité 0,450 kg/m² (± 10 %).

Classement au feu Bs2d0.

Stabilité au feu DH 60.

En photos : écran de cantonnement Bluetek modèle Smoke Fix posé par l'entreprise GSI

Christophe Richard, gérant de l’entreprise GSI (Gironde Sécurité Incendie), basée à Bordeaux, a réalisé l’intégralité de la prestation concernant la sécurité incendie. RIA, asservissements, pose des exutoires de fumées et création du nouveau cantonnement. Intervenant depuis plus de 10 ans sur le Sud de la France dans les domaines de la protection incendie, du désenfumage, du Robinet Incendie Armé et des systèmes de détection, il travaille régulièrement avec la société Bluetek et se dit satisfait des prestations, tout comme de ses contacts commerciaux. Notons également que, comme le chantier du magasin Gifi Valence s’est trouvé à plus de 600 km de Bordeaux, il a rationnalisé un maximum les travaux afin de gagner en efficacité, tout en rendant à son client une prestation de qualité.

En photos : écran de cantonnement posé au-dessus des rayonnages du magasin

Côté GiFi, l’intérêt pour le personnel et les clients de la surface de vente est bien sûr une sécurité maximale en cas d’incendie, mais aussi un espace et un confort de travail amélioré.

« Notre surface de vente est de 3 000 m² avec 233 m² de réserve. Par rapport au précédent magasin, nous avons beaucoup plus de lumière naturelle à l’intérieur des locaux, grâce au vitrage d’une partie de la façade et aux lanterneaux de toiture remis à neuf. » confirme Aurore Nodon, Responsable du magasin GiFi.

Cette réhabilitation globale d’un ERP est peut-être un exemple assez classique, mais il permet encore une fois de mettre en exergue différents bénéfices produits : sécurité, bien-être, économies et gestion énergétique des bâtiments, par le biais de substantielles réductions de l’éclairage artificiel grâce à un apport optimisé en lumière naturelle.