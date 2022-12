Commercialisée à partir de janvier 2023, la gamme Habitation Bluetek marque l’entrée de la filiale d’Adexsi dans le logement. Pour ce type de bâtiment, le fabricant propose quatre produits phares : un brise-soleil, une lame d’habillage, un puits de lumière, ainsi qu’un lanterneau. Une façon de convertir le résidentiel aux solutions de gestion d’énergies naturelles.

Commercialisée à partir de janvier 2023, la gamme Habitation Bluetek marque l’entrée de la filiale d’Adexsi dans le résidentiel. Filiale d’Adexsi, Bluetek est connue pour ses solutions de gestion d’énergies naturelles, fortement représentées dans sa marque Genatis, par exemple.

Plutôt tourné vers le bâtiment non-résidentiel (ERP, tertiaire, industriel, etc.) - en neuf, comme en rénovation - le fabricant a décidé de commercialiser sa gamme de produits, mais pour les maisons individuelles et logements collectifs.

Nommée Habitation Bluetek, « la gamme en tant que telle n’est pas pour l’instant commercialisée. On a des produits qui ont été lancées en 2022, en tant que produits », prévient Romain Béchu, responsable marketing opérationnel et développement commercial de Bluetek. L’intéressé abonde : « Elle sera proposée en tant que gamme à partir de janvier ».

Komete, brise-soleil standardisé

« Les origines de cette gamme c’est justement le produit Komete, pour lequel on est allés voir des CMIste. Mais Point.P nous a notamment dit qu’on ne pouvait pas aller voir des constructeurs de maisons individuelles avec un seul produit », explique Romain Béchu.

Le brise-soleil Komete est disponible en blanc trafic ou gris anthracite, ainsi qu’en deux dimensions de cadre. Une standard de 1 400 mm de largeur et 800 mm d’avancée, sur lequel des lames d’un profil en demi aile d’avion peuvent être fixées à 45° sur le cadre, pour un poids d’un peu moins de 13 kg. La version Premium est proposée soit en dimensions de 1 400 mm de largeur et de 1 000 mm d’avancée, ou de 2 800 mm de largeur et de 1 000 mm d’avancée, pesant respectivement 28,5 kg et 51 kg. Ces deux modèles peuvent accueillir les lames sous deux types d’inclinaison : 45° ou 90°.

Brise-soleil Komete par Bluetek

La pose, à deux installateurs, est estimée à 45 minutes pour le Standard et à 1h pour le Premium. Livrés sous formes de kits depuis l’usine de Tellier Brise-Soleil - autre marque d’Adexsi -, les brises-soleil Komete tendent à maîtriser les apports calorifiques tout en maintenant la luminosité. Selon les calculs de Bluetek réalisés sur différents coins de la France entre avril et octobre, l’installation permet de réduire de 75 % la chaleur générée par le soleil, tout en conservant 77 % de la lumière à l’intérieur de la maison.

Mais face aux prix, variant entre de 573 euros à 1500 euros, les brises-soleil Komete sauront-ils trouver leur place chez les particuliers ? D’ailleurs : bénéficieront-elles d’aides à la rénovation énergétique, comme MaPrimeRénov’ ? « Le problème c’est que ça n’entre même pas dans MaPrimeRénov’, la case est trop petite. On essaie de trouver pour que ça vienne dedans, puisqu’après tout, c’est des économies d’énergies », nous confie Romain Béchu. Ce qui n’est pas sans rappeler la campagne d’Actibaie, pour inclure les stores et volets dans les aides MaPrimeRénov’.



Bluenea, lame d’habillage emboitable

Pour habiller le logement, Habitation Bluetek propose également Bluenea, lame d’habillage intérieur et extérieur en aluminium. Son traitement thermolaquage labellisé Qualicoat le rend résistant aux intempéries, donc nécessaire en bord de mer.

De plus, par ses fixations invisibles, le Bluenea se pose comme un bardage classique, sur ossature métallique comme en bois, ou comme lambris traditionnel. Un peu comme « un parquet de mur », résume Romain Béchu. « En plus, dans les rainures, vous pouvez venir fixer des accessoires sur la maison : des petits rabats pour attacher les volets, les brises-soleil, les gouttières », poursuit le responsable marketing opérationnel et développement commercial de Bluetek.

Lame de parement Bluenea par Bluetek

Il ajoute : « Il y a un vrai aspect design sur ce produit. Ils plaisent beaucoup aux architectes ». Ce qui s’explique par la diversité de ses lames (4,5,6 ml ou sur-mesures), voire de leurs dimensions (4, 5, 6 m linéaires). Sans compter la multitude de coloris, de blanc perlé à brun orangé, mais également de finitions, du noir satiné au chêne clair, en passant par le cuivre satinée.

Si les FDES des produits ne sont pas prêtes -, et leur conformité à la RE2020 pour le moment non-validée - les lames Bluenea seraient, pour l’heure, davantage ciblées pour la rénovation.

Light Tube TP Home, puits de lumière pour toitures pentées



Comme peut l’indiquer le « TP » dans son nom, le Light Tube TP Home est conçu pour les toitures en pente entre 15° et 60°. Le puits de lumière tend à éclairer les sanitaires ou couloirs, des pièces souvent sombres et où les consommations peuvent être dantesques. Proposé en deux diamètres - 34 et 46 cm -, le Light Tube TP Home s’installe sur une couverture composée de tuiles ou d’ardoises, et se dote d’un éclateur extérieur (lucarne en toiture), capable de capter la lumière de la journée. Une lumière transmise par un conduit réfléchissant, disponible en rigide ou souple.

Puits de lumière Light Tube TP Home par Bluetek

Une composition conçue en partenariat avec des couvreurs des Compagnons du Devoir. Un des premiers axes d’amélioration consistait à passer la longue du conduit de 33 centimètres à l’origine, à 46 centimètres, pour donner aux couvreurs plus de marges lors des travaux en combles par exemple. Autre modification : la méthode de fixation, maintenant en « quart de tour, plutôt que de mettre des agrafes compliquées », nous précise Romain Béchu. Ce dernier ajoute : « Pour respecter le DTU des cheminées, on a fait un relevé pour que les filets d’eau s’écoulent et tombent dans la gouttière ».



Slick Inside, lanterneau motorisable

Dernier produit de la gamme Habitation Bluetek : le Slick Inside, lanterneau composé d’un remplissage en verre et d’une costière en PVC. En plus de la lumière naturelle, la solution assure la ventilation naturelle. En effet, le produit peut être connecté à tous les boitiers Somfy par exemple, afin que le particulier puisse programmer ses ouvertures.

Contrairement au Light Tube TP Home, le Slick Inside est adapté pour toute pièce, tant que la toiture est plate. Ses formes et dimensions tendent à explorer toutes les configurations, allant de 60x60 cm à 90x120cm pour le format carré, et de 60 à 150 cm de diamètre pour le format rond.

Lanterneau Slick Inside en format rond par Bluetek

Bluetek propose des études et outils de simulation afin d’orienter le choix du client particulier. « C’est ce qu’on fait toujours dans le gros bâtiment logistique, tertiaire, industriel. On peut faire la même chose pour tout type de logement », nous explique Georges Guerin, directeur des ventes distribution France de Bluetek. Et comme pour les travaux dans le non-résidentiel, ce service sera gratuit. « Là, concrètement, on n’a pas de prix d’études. C’est une gamme qu’on lance. On verra en fonction de ce qu’on aura comme demandes d’études, si demain, il y a une évolution de ce côté-là », précise Romain Béchu.

Malgré ces diverses solutions présentes dans la gamme Habitation Bluetek, on ne peut s’empêcher de s’interroger sur le développement futur d’une solution de rafraichissement adiabatique pour le résidentiel. Il s’agit d’une « voeu pieux » rapporte Georges Guerin, mais le défi d’adapter une telle installation en logement reste grand.

Virginie Kroun

Photo de Une : Bluetek