Les mesures de la protection passive contre les incendies regroupent un ensemble de moyens mis à votre disposition afin de limiter la propagation des incendies dans les bâtiments et les immeubles de grande hauteur.

La société Geostaff vous propose de protéger les conduites de gaz, les fluides médicaux, les canalisations diverses ou encore des chemins de câbles électriques jusqu’à une durée d’exposition au feu de 2 heures, grâce aux caniveaux GEOFLAM®C Light.



Les caniveaux GEOFLAM®C Light proposés avec leur couvercle sont des éléments pré-moulés de 35 mm d’épaisseur composés de plâtre et de fibre de verre et soumis aux normes de classification EN 13501-1 et EN 13501-2.

Pourquoi choisir des caniveaux pour mes encoffrements ?

Ces éléments, simples à poser, sont composés de feuillures longitudinales permettant leur emboîtement pour des montages de vos encoffrements rapides et complètement hermétiques.

Comment j’assemble mes caniveaux ?

L’assemblage des caniveaux est réalisé par encollage, à l’aide de la colle GEOCOL®, de toutes les feuillures des jonctions des caniveaux.



Vous pouvez visionner les étapes de montage d’un encoffrement horizontal réalisé à l’aide des caniveaux GEOFLAM®C Light et sans protection des tiges filetées !

Quelles sont les dimensions des caniveaux GEOFLAM®C Light ?

Les caniveaux sont disponibles pour des dimensions intérieure :

50x50 mm

100x50 mm

100x100 mm

150x100 mm

150x150 mm

200x100 mm

200x200 mm

300x100 mm

350x200 mm

Protection au feu 2 heures des câbles électriques

réalisée à l’aide des caniveaux GEOFLAM®C Light, chantier 2019.

Pour en savoir plus exit_to_app