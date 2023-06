Fondé en 1982, Geostaff est le spécialiste des produits coupe-feu destinés à la protection passive incendie et spécialement conçus pour répondre aux normes les plus élevées dans l’industrie du bâtiment.



Fabricant européen de produits 100% naturels, Geostaff propose, par le biais des gammes GEOTEC® et GEOFLAM®, différents modèles et dimensions de plaques coupe-feu 1h à 3h pour la réalisation de conduits de ventilation et de désenfumage, verticaux et horizontaux, EI 60 et EI 180 ; pour la réalisation d’encoffrements coupe-feu ; la protection d’armatures collées en carbone ainsi que pour la protection des chemins de câbles.



Afin de répondre à toutes les demandes en matière de protection passive incendie, Geostaff propose également différents éléments pré-moulés pour la protection de gaines techniques de type conduites de gaz et canalisations diverses ou pour la protection de poteaux métalliques et trappes de visites coupe-feu.



La gamme GEODECO®, quant à elle, a été créée pour la décoration de plafonds suspendus des hôtels, des immeubles de luxe et des châteaux et propose différents modèles de plafonds traditionnels et acoustiques, corniches, éléments décoratifs traditionnels et trappes de visite en staff 100% naturel.



Soumis à des tests d’essais en laboratoires agréés, les solutions coupe-feu Geostaff sont conçus pour respecter les normes européennes les plus strictes en termes de protection passive incendie et permettent de protéger les bâtiments et leurs occupants en cas de sinistre.



Certifiée ISO 9001 depuis 2008, la société accorde toute l’importance nécessaire à la qualité et au développement de ses produits. Grâce à des solutions sur mesure, le service technique accompagne les clients en leur offrant une solution adaptée à chacun de leurs projets.



En 2017, il a été récompensé du label « Elu Produit du BTP par les Professionnels » dans le cadre de l’Élection des Produits du BTP.



La société emploie aujourd'hui 30 personnes réparties sur ses deux sites : son siège social basé à Taverny et son usine située dans le département de l’Oise. Ses produits sont distribués dans toute la France ainsi qu’en Europe et dans la majeure partie des pays hors-Europe.