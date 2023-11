Entre biosourcé et économie circulaire, KP1 innove : nouvel entrevous « EMX Bois » pour plancher haut

Présentée en avant-première à ARTIBAT et commercialisée dès février 2024 chez les négociants en matériaux, cette solution se compose de copeaux d’arbres résineux français, provenant du Massif Central. Elle affiche un poids carbone optimal de -2,28 kg eqCO 2 /m2, idéal pour répondre aux exigences de la RE2020. Elle est destinée aux planchers intermédiaires, haut de sous-sol et toits-terrasses. Les bâtiments résidentiels (individuels et collectifs) et non résidentiels ont désormais des solutions poutrelles/entrevous KP1 bas carbone et performantes pour tous les étages (EMX Bois/planchers intermédiaires, haut de sous-sol et toits-terrasses et EMR/planchers sur vides sanitaires).

Planchers à poutrelles en béton précontraint gamme LX12 (pose avec étais) et entrevous EMX Bois, avec ou sans rupteurs de ponts thermiques Isorupteurs dB.

À chaque étage son plancher poutrelles/entrevous KP1 bas carbone

L’entrevous biosourcé EMX Bois, pour planchers intermédiaires, haut de sous-sol et toits-terrasses, est disponible en trois hauteurs coffrantes (13, 16 et 20 cm). Il est compatible avec les Isorupteurs dB KP1 afin de renforcer l’isolation périphérique et de limiter les ponts thermiques. Des tympans permettent également de combler les bouts de travées.

L’entrevous EMR est un produit issu de l’économie circulaire avec 100 % de matière première recyclée. Il est destiné aux planchers sur vides sanitaires. Il possède un poids carbone d’1,76 kg eqCO 2 /m2. Pour diminuer au maximum son impact carbone, KP1 a également fait le choix du circuit court, 30 km séparent le lieu de recyclage à Pont-d’Ain (01) et le site de production des entrevous EMR.

Les entrevous légers EMX Bois et EMR sont aisément découpables. Les chutes peuvent être réutilisées et les déchets sur chantier sont réduits quasiment à zéro. Leur géométrie spécifique, unique sur le marché, assure une performance mécanique maximale et un litrage du béton optimisé pour une maîtrise totale des coûts. 35 fois plus légers que les entrevous traditionnels en béton, ils diminuent de manière significative les risques de Troubles Musculo-Squelettiques (TMS).

Des solutions vertueuses tous terrains et tous chantiers

Le mode constructif Planchers poutrelles/entrevous lui-même permet de baisser significativement le poids carbone du bâtiment grâce à la réduction de quantité de matière et de matériaux engendrée par la préfabrication. Exemples : jusqu’à -50 % de poids carbone en plancher vide sanitaire en comparaison à une dalle portée, et jusqu’à -30 % en plancher d’étage par rapport à une dalle pleine.

Au-delà de l’enjeu du poids carbone, les systèmes de Planchers poutrelles/entrevous ont, au fil du temps, intégré de plus en plus de performances et de fonctionnalités leur permettant de répondre aux contraintes des différents marchés : qualité des sols notamment argileux (loi ELAN), thermique, acoustique, protection incendie, portées sans étais jusqu’à 7,50 m...

