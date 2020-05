Enduit airless garnissant, Alltek Alpha G fait peau neuve avec sa nouvelle formule. Cet allié sur vos chantiers sera vous séduire par ses performances techniques et esthétiques. Avec son rendu plus soigné, plus fin au toucher, une plus grande blancheur et un ponçage plus aisé Alpha G vous comblera.

Alltek Alpha G est un enduit garnissant de préparation, pour application airless et manuelle. Sa formule en pâte, prête à l’emploi vous garantira une productivité et une rentabilité du chantier puisqu’elle ne nécessite pas de préparation.



Applicable en intérieur, Alltek Alpha G garnira tous vos supports courants murs et plafonds. Il est idéal sur béton brut grâce à son pouvoir garnissant. Alltek Alpha G s’adaptera à vos contraintes esthétiques de chantier : lisse (après ponçage) ou pommelé (application airless sans lissage). Alltek Alpha G est recouvrable par tout type de peinture. Enfin, comme la grande majorité de nos enduits, il bénéficie de l’étiquette émissivité A+. Gardez toujours un temps d’avance avec Alltek !