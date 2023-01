Faites le choix d’un assureur solide financièrement !

Que vous soyez entrepreneur du bâtiment, acteur de la maîtrise d’œuvre ou de la maîtrise d’ouvrage, il est indispensable que vous choisissiez, pour vos chantiers, un assureur construction solide financièrement.



En effet, risque long par excellence, l’assurance décennale telle qu’elle existe en France, implique, pour les assureurs, la nécessité de provisionner des fonds suffisants pour faire face à leurs engagements sur de longues périodes. Concrètement, un assureur doit être en capacité, en cas de réparation de désordres de nature décennale, de supporter des coûts d'un montant parfois très élevé pouvant aller jusqu’à plusieurs dizaines de millions d’euros et ce, jusqu’à 12 ans après la réception de l’ouvrage.



On a vu ces dernières années, la défaillance financière de plusieurs assureurs étrangers exerçant en Libre Prestation de Services (LPS) qui proposaient en France des contrats d’assurance construction. Leur faillite a laissé plusieurs milliers de professionnels français sans assurance et des chantiers sans financement.

En effet, les entreprises assurées auprès d’un assureur qui fait faillite ne sont plus couvertes.



La Libre Prestation de Services est un mode d’intervention permettant, en toute légalité, à des assureurs d’exercer dans différents pays.

Dans ce cadre :

les assureurs établis sur le territoire de l'espace économique européen (EEE) peuvent commercialiser des contrats d'assurance sur le territoire de l'ensemble des États membres de l'EEE depuis le territoire de leur État d'origine, sans disposer d'un établissement dans l'État membre d'accueil. Il intervient via un intermédiaire d'assurance ;

l'assureur reste soumis aux obligations en matière de solvabilité édictées par l'autorité de contrôle de son pays.

Or, les exigences des autorités de contrôle peuvent différer d'un pays à l'autre, pouvant ainsi se révéler insuffisantes pour couvrir des risques longs comme ceux découlant de l’assurance construction qui nécessitent des fonds propres importants.



Alors qu’est-ce qu’un assureur construction solide financièrement ?



Un des éléments qui mesure la bonne situation financière d’un assureur est son ratio de solvabilité. Celui-ci s’exprime en pourcentage selon la règle européenne Solvabilité 2. Il s’agit d’une exigence réglementaire dont la publication est obligatoire. Ainsi, la non-publication ou la difficulté à trouver ce chiffre doivent inciter à la prudence.



Avec un ratio de solvabilité de plus de 3 fois le minimum réglementaire et un niveau de fonds propres de 7 fois le minimum de capital requis, SMABTP est un assureur solide.

