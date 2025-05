Rencontre Renotour ce 15 mai pour accélérer la rénovation

Pour sa sixième étape, le RENOTOUR by RENODAYS s’arrêtera le 15 mai prochain à l’Espace Darwin, une ancienne caserne militaire du 19ème siècle située sur la rive droite de Bordeaux, devenue un espace hybride mêlant activités économiques, culturelles et sociales, dans une logique d’éco-réhabilitation. Durant une demi-journée, il réunira différents acteurs régionaux autour d’un programme de tables rondes thématiques sur les enjeux de la rénovation énergétique dans la région Nouvelle-Aquitaine. Organisé par RX, organisateur des salons Batimat et Interclima, évènements référents du secteur du bâtiment, RENOTOUR by RENODAYS invite toutes les parties prenantes intéressées à participer à ce moment d’échanges inédit.

La rénovation énergétique en Nouvelle-Aquitaine : un enjeu majeur

La région Nouvelle-Aquitaine représente environ 13 % du parc de logements français. En 2024, la région s’est classée en deuxième position au niveau national en termes de nombre de dossiers validés pour MaPrimeRénov’, avec 19 378 dossiers validés entre le 1er janvier et le 1er septembre 2024. Seules les Hauts-de-France ont enregistré un nombre plus élevé, avec 20 000 dossiers validés sur la même période. Ce chiffre reflète l'engagement de la région dans la rénovation énergétique, soutenu par des dispositifs tels que MaPrimeRénov', qui ont permis de financer des travaux pour un montant total de 699 millions d'euros en 2023, avec 58 003 logements subventionnés grâce à ce programme.

Cependant, malgré ces efforts, des disparités subsistent au sein de la région. En 2024, la proportion de logements classés F et G (les plus énergivores) représentait 13,9 % du parc immobilier, soit environ 1,75 million de logements. Cette situation souligne la nécessité de poursuivre et d'intensifier les initiatives de rénovation énergétique pour atteindre les objectifs de performance énergétique fixés pour 2050.

Un évènement inédit à Bordeaux pour faire face aux défis de la rénovation énergétique

Le RENOTOUR by RENODAYS, se tiendra le 15 mai prochain à l’Espace Darwin à Bordeaux, pour écouter, mobiliser et s'inspirer des acteurs locaux autour de 3 axes essentiels pour accélérer la massification de la rénovation énergétique :

Le financement et les dispositifs d’accompagnement publics comme privés afin d'explorer les aides disponibles, le reste à charge et l’implication des collectivités.

Les solutions innovantes pour une rénovation efficace, en présence d'artisans, de startups et de bureaux d’études, d'acteurs industriels et sociétés de service

La formation, le recrutement et la reconversion.

Au programme

→ 16h00 : Accueil

→ 16h30 : Visite du lieu

→ 17h : Introduction à la rencontre

Jean-Philippe GUILLON, Directeur du forum Renodays et du Mondial du Bâtiment

→ 17h15 : La parole des artisans

Anthony MAESTRO, Administrateur Synerciel, directeur de Concept & CO

Cécile RAVAUT, Dirigeante de Optim’home Energie et Isolation

→ 17h30 : Table ronde 1 : Contexte et enjeux locaux, réglementation et aides

Maxime BONPAYS, Délégué général FFB Gironde

Julien COZIC, Responsable Pôle Habitat CREAq

→ 18h10 : Table Ronde 2 : Solutions innovantes, cas pratiques et retours d’expérience

Arthur BRAC DE LA PERRIERE, Directeur général de Dorémi

Justin FROSTIN, Responsable du développement des partenariats et relations institutionnelles de Prestaterre

Vincent THOMAS, Responsable du projet PROFEEEL AQC / Pro’RENO

Olivier GERARD, Directeur Marketing Ventes et Logistique POINT.P

→ 18h45 : Table ronde 3 : Formation, recrutement, reconversion

Laurent NATAF, Co-fondateur et président d’Homélior

Guillaume LEGAFF, Chargé de Mission territorial Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, CCCA-BTP

Catherine GILLET, Pilote du programme CEE-FEEBAT.

Virginie Coville, Directrice des Opérations, La Solive

Ces échanges se concluront par une session de questions/réponses puis un cocktail dinatoire de networking à partir de 19h15.

Les bonnes pratiques locales identifiées comme déployables au niveau national seront présentées lors du Forum Renodays, les 7 et 8 octobre à Paris – Porte de Versailles.

Renotour by Renodays est réalisé en partenariat avec l’Agence Qualité Construction – Pro’RENO, FEEBAT, HOMELIOR, ID PRO by Schmidt Groupe, POINT.P, PRESTATERRE et QUALIBAT et bénéficie des soutiens de l’ADEME, l’Agence Nationale de l’Habitat, l’Alliance HQE, Batiweb, la CAPEB, CCCA-BTP, le Club de l’Amélioration de l’Habitat, COBATY, Construction21, Dorémi, la Fédération Française du Bâtiment, la FNAIM, France Renov’, French Proptech, La Solive, SynerCiel, UNICLIMA et UNIS.

