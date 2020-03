Le système FLIR MR277 associe une caméra thermique intégrée à un hygromètre et à l'imagerie dynamique multispectrale FLIR pour aider les utilisateurs à rapidement remédier aux problèmes d'humidité.

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a aujourd'hui annoncé la sortie du système d'inspection des bâtiments FLIR MR277, le premier hygromètre de FLIR Systems à fonction IGMTM (Infrared Guided Measurement, mesure guidée par infrarouge) également doté de la technologie d'imagerie dynamique multispectrale (MSX®). Ce capteur thermique tout-en-un avec hygromètre enrichit les images thermiques IGM de détails visuels, ce qui confère aux utilisateurs une parfaite compréhension des zones à problèmes et les aide à rapidement localiser les entrées d'humidité, les fuites d'air et les défauts d'isolation.

Conçu pour les professionnels de l'assainissement, de la remise en état et de la construction, le FLIR MR277 optimisé dispose des fonctions requises pour identifier, diagnostiquer, réparer et documenter les problèmes d'humidité et les défaillances dans l'enveloppe des bâtiments. Le capteur thermique FLIR Lepton® pilote la fonction IGM, et guide visuellement les utilisateurs jusqu'à l'origine des problèmes affectant les bâtiments.

Une fois qu'un problème est localisé, le capteur sans contact intégré permet d'effectuer une détection rapide et non invasive de l'humidité. Les inspecteurs peuvent ensuite simplifier la procédure de diagnostic et de documentation en utilisant la fonction Bluetooth® intégrée pour se connecter via METERLiNK® à des périphériques mobiles exécutant l'application mobile FLIR Tools®. Cela permet aux utilisateurs de télécharger les relevés et les images depuis le site d'intervention afin de finaliser sans difficulté des rapports complets pour ensuite les partager avec leurs clients.

Le FLIR MR277 est doté d'un écran d'une dimension 50 % supérieure à celle des précédents modèles d'hygromètre FLIR. L'identification visuelle des zones à problèmes est ainsi facilitée et les utilisateurs peuvent visualiser plusieurs paramètres simultanément, y compris les niveaux d'humidité, le point de rosée et la pression de vapeur.

Un système à double caméra alimente la fonction FLIR MSX, ce qui permet d'ajouter des détails visuels comme des bordures, des annotations et des motifs sur les images uniquement thermiques. Le FLIR MR277 peut afficher et enregistrer des images produites par la fonction MSX, thermiques et visuelles et en stocker jusqu'à 15 000 dans sa mémoire interne.

Le FLIR MR277 comporte une sonde à pointe MR02 remplaçable en plus du capteur sans pointe intégré, afin de permettre aux utilisateurs de vérifier la présence d'humidité et de prendre des mesures précises avec la pointe, le tout avec un seul et même outil. L'hygromètre MR13 est également fourni ; ce capteur d'humidité et de température mesure l'humidité relative. Remplaçable sur le terrain, il permet de réduire les temps d'arrêt, afin que les professionnels restent présents pour finaliser rapidement les opérations.