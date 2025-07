Mise en service à 850 € HT + 2 purgeurs offerts avec Aalberts HFC cet été

Préparez votre prochaine saison de chauffe grâce à un contrôle complet de vos automates. Il est en effet primordial d’effectuer une vérification pré-saisonnières de vos installations pendant l’été.

Optimisez l’efficacité de votre chauffage

L’hiver touche à sa fin, et l’été représente le moment idéal pour contrôler vos installations. En vérifiant l’état de vos groupes de maintien de pression (GMP) et en assurant une installation exempte d’air, vous évitez les pannes en période de chauffe tout en garantissant un fonctionnement optimal de vos automates.

Pour anticiper les pannes avant l’hiver

La période estivale est propice à la maintenance : elle permet d’intervenir sans gêner les usagers et de bénéficier de délais de mise en service plus courts. Un contrôle hors saison assure un redémarrage fluide à l’automne et limite les risques d’incidents imprévus.

Améliorer l’efficacité énergétique de vos installations

Un circuit bien entretenu doit permettre une circulation fluide de l’eau, sans présence d’air. En réalisant un entretien en été, vous limitez les poches d’air responsables d’une surconsommation d’énergie et d’un inconfort thermique. Vous améliorez ainsi à la fois la performance et la longévité de votre système de chauffage.

Pensez également à équiper votre système de purgeur d’air comme le Flexvent Super : ce dispositif élimine automatiquement l’air accumulé dans les circuits de chauffage, qu’il s’agisse de radiateurs ou de planchers chauffants.

Doté d’un flotteur guidé, d’une tête de purge protégée et d’une grande séparation entre l’eau et le mécanisme de fermeture, il limite fortement les risques d’encrassement. Sa conception robuste et fiable garantit une diffusion homogène de la chaleur, une consommation d’énergie maîtrisée et une meilleure longévité de vos équipements.

Profitez de l’offre estivale Flamco pour optimiser la durée de vide de votre système et préparer la saison de chauffe. Pour toute commande envoyée avant le 31 juillet nous vous offrons 2 purgeurs Flexvent Super.

