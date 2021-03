Véritable enjeu économique sur les chantiers, l’application mécanisée permet de gagner 50% en productivité par le gain de temps et de main-d’œuvre par rapport à la méthode traditionnelle particulièrement pour les chantiers neufs ou de rénovation. Les machines à projeter sont adaptées aux chantiers important en garantissant confort et rapidité d’application. Avec PULS’AIR, Toupret propose une gamme d’enduits élaborée en étroite collaboration avec les applicateurs et tester sur les chantiers.

Pour renforcer sa gamme PULS’AIR, Toupret lance un nouvel enduit PULS’AIR IVOIRE conçu pour s’adapter aux habitudes des professionnels. Sur les chantiers, les applicateurs font souvent leur propre mélange pour obtenir un enduit à leur main avec la consistance et la finition souhaités.

PULS’AIR IVOIRE reproduit ce mélange pour obtenir un enduit de lissage et de finition nécessitant moins d’effort à l’application grâce à un excellent confort de glisse, un resserrage optimisé et un ponçage facile jusqu’à 2 mm.

PULS’AIR IVOIRE s’applique sans impression sur plaques de plâtre tout en garantissant une excellente finition, il convient parfaitement en redoublement sur PULS’AIR BLEU.

Avec cet enduit, vous gagnez du temps sur la phase d’enduisage : pas de mélange, un nombre de passes réduit et moins de ponçage.

PULS’AIR IVOIRE complète une offre d’enduits destinés au marché du neuf et de la grosse rénovation composée de PULS’AIR BLEU, PULS’AIR ORANGE et PULS’AIR GOUT pour couvrir tous les besoins sur les chantiers.



PULS’AIR BLEU est un enduit 2 en 1 garnissant et lissant qui s'applique sur tous supports bruts et peints et est recouvrable par tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.



PULS’AIR ORANGE est un enduit de finition en pâte extra-fin qui s'applique sur tous supports bruts ou peints et peut être recouvert par tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.



PULS’AIR GOUT est un enduit de finition en pâte extra fin blanc opacifiant intérieur qui permet des finitions gouttelettes fines ou arrondies. Il s'applique sur tous supports bruts ou peints et est recouvrable par tous types de peintures mates ou satinées. Sa consistance garantit une faible usure du matériel d’application.



Avec la gamme PULS’AIR pour les machines à projeter et la gamme AIRSPRAY pour l’application airless, TOUPRET propose des solutions complètes pour accompagner les entreprises à la recherche d’enduits performants pour réussir vos gros chantiers dans le neuf comme dans la rénovation.

Pour en savoir plus exit_to_app