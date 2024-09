Toupret annonce sa participation au salon Batimat 2024

Pour cette édition, l'accent sera mis sur la performance et l'efficacité avec :

Deux pôles de démonstration présenteront l'application mécanisée et manuelle de nombreux enduits, avec des applications en direct sur nombreux produits.

Des échantillons grand format seront exposés pour illustrer concrètement les solutions poudre et pâte, en lien direct avec les problématiques rencontrées sur les chantiers.

À l’occasion du salon, TOUPRET dévoilera également ses nouveautés 2024, témoignant de son engagement constant à accompagner les applicateurs avec des produits de qualité, conçus pour faciliter leur travail et répondre à leurs problématiques de chantier. Ces nouvelles gammes, pensées pour améliorer la praticité et l'efficacité, confirment une fois de plus le statut de TOUPRET en tant que marque de référence pour les enduits de préparation et de rénovation des murs.

Commentant cette annonce, Gary HAWORTH, Directeur Général du Groupe TOUPRET, ajoute : « Nous sommes ravis de renouveler notre participation à Batimat, un événement incontournable pour les acteurs du bâtiment. L'édition 2024 nous offre une excellente opportunité de mettre en lumière notre savoir-faire, tant en matière de solutions d’application que de nouveautés. Ce salon est un moment privilégié pour partager notre expertise et échanger avec nos partenaires et utilisateurs. C'est une occasion unique de renforcer nos liens avec nos partenaires et d'accueillir de nouveaux professionnels, en leur permettant de découvrir tout le potentiel de nos solutions ».

SALON BATIMAT - PARIS - PORTE DE VERSAILLES

Du 30 septembre au 3 octobre 2024

STAND TOUPRET

HALL 1 - STAND H074

Pour en savoir plus exit_to_app