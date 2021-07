❑ GROUPES ELECTROGENES



Reconnus pour leur rapport qualité/prix imbattable, leur robustesse et leur fiabilité, les groupes électrogènes diesels GELEC offrent toutes les évolutions technologiques nécessaires à une utilisation moderne du matériel.

Les groupes GELEC répondent tous aux normes ISO 9001 et sont garantis 1 an ou 1000 heures. Avec une gamme allant de 12 à 1200 kVA, les groupes électrogènes GELEC sont utilisés aussi bien par les agriculteurs, les artisans et les professionnels de l'industrie en usage intensif, normal, en sécurité ou en secours.

❑ COMPRESSEURS A VIS



GELEC c'est également une gamme de compresseurs à vis de 7,5 à 400 kW robuste offrant une alimentation continue en air comprimé de haute qualité et un encombrement limité. Plus performant que le compresseur à piston, le compresseur à vis bénéficie d'une durée de vie optimisée entre autre grâce au bain d'huile dans lequel baignent ses rotors mâle et femelle. Son concept unique de soupape différentielle de pression apporte une réponse rapide dans n'importe qu'elle condition et garantit un équilibre entre la pression d'entrée et la pression de sortie.

❑ MODULES D'HYBRIDATION



Soucieux de l'environnement et toujours à la pointe des nouvelles technologies, GELEC a créé l'H-POD, un module d'hybridation intelligent capable de stocker l'énergie et de la restituer en fonction du besoin. L'H-POD peut être alimenté par plusieurs sources d'énergie : réseau, éolienne, solaire, hydrolienne, groupe électrogène, véhicule routier, ...

❑ HYBRID POWER STATION



Concepteur de solutions OffGrid, GELEC développe des micro-réseaux sur-mesure , transportables, mobiles ou intégrés. L'unité de production Hybrid Power Station utilise plusieurs sources d'énergie au sein d'une seule et unique machine pour offrir une solution autonome, économe et respectueuse de l'environnement. Cette machine combine l'énergie photovoltaïque, thermique et électrique. La version mobile répond aux besoins des organisations ayant une activité totalement ou ponctuellement itinérante.