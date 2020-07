Depuis plus de 50 ans Kinedo, fabricant français de référence, ne cesse d'innover pour proposer des réponses aux divers plaisirs de l'eau, qu'il s'agisse de douche, de balnéothérapie ou encore de spas. Nouvelle brillante démonstration de l'expertise Kinedo, l'innovation de la baignoire Iconik marque le début de règne de l'esthétique décliné en baignoire îlot.

Avec son style affirmé, Iconik rayonne, belle, naturelle, intemporelle et éternelle. Telle une reine en son royaume, Iconik ne se cache pas, au contraire, elle s’affiche dans toute sa splendeur au coeur de la salle de bains.

Avec sa nouvelle baignoire îlot Iconik, déclinée en versions ovale ou rectangulaire, Kinedo crée un élément de salle de bains unique, au design original, par ses lignes épurées déclinées en trois versions : une ovale 159 x 72 cm tout en rondeur qui rappelle le nid où l’on va se lover, une ovale 181 x 85 cm pour s’étendre en toute plénitude, ainsi qu'une rectangle 159 x 70,5 cm, qui ancre plus magistralement la présence d’Iconik dans l’espace de la salle de bains. Authentique, le design de la baignoire Iconik s’adapte aux tendances contemporaines et/ou « industrielles » comme aux environnements richement décorés ou encore aux espaces emprunts de zénitude ou très « nature ».

Ce design original d’Iconik, inspirant pureté et douceur, fait écho au matériau naturel qui la compose ainsi qu'à la couleur de sa finition (blanc brillant). En effet, Iconik est fabriquée à base d’un minéral composite appelé marbre coulé. Soulignons que celui-ci est obtenu à partir de dolomite (composée de carbonate de calcium et de magnésium), une roche sédimentaire extraite de mines sélectionnées par Kinedo en Europe. Nettoyée et broyée, cette dolomite a été transformée naturellement pendant des siècles par les phénomènes géophysiques (magma, cristallisation des métaux) qui lui conférent une dureté sans pareille et un aspect unique. Précisons enfin que Kinedo couvre le produit fini d’un nanocoat (résine durcie) qui contient des pigments et des particules de quartz, rendant la surface de la baignoire parfaitement lisse, blanche, brillante et facile d'entretien : une peau parfaite pour une authentique reine.



Esthétique toujours, mentionnons que Kinedo propose de parer Iconik, en option, d'une robinetterie sur pieds, la Niagara, qui réhausse encore sa présence raffinée. Dernière précision, si la version ovale 159 x 72 cm intègre un trop-plein, les deux autres versions se veulent compatibles avec un vidage à trop-plein mécanique.

Pour en savoir plus exit_to_app