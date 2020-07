Expert dans le domaine de l'évacuation sans gros travaux, SFA enrichit sa gamme de sanibroyeur® (dont il est l'inventeur) avec une nouvelle référence monobloc qui agrège légèreté inédite et hygiène exemplaire. L'innovant SANISMART se démarque en effet par le matériau de synthèse dont il est composé, développé par Panasonic et plébiscité de longue date au Japon : le Sugopica, à base de verre organique injecté.

SANISMART : une solution "plume" qui fait le poids sur le marché des WC broyeurs

Grâce au Sugopica, le nouveau sanibroyeur à poser de SFA présente l'avantage d'une cuvette à la légèreté sans précédent. Il affiche ainsi un poids de 17,5 kg contre 29 kg en moyenne pour tout autre modèle en céramique (soit près de 40 % inférieur). Cette légèreté s'avère être un véritable atout confort pour l'installateur en termes de pénibilité comme de rapidité de mise en oeuvre.



Par ailleurs, le Sugopica induit des propriétés d'hygiène exceptionnelles grâce à la structure même du matériau, s'avérant beaucoup plus fermée que la céramique émaillée traditionnelle et à la source d'une facilité d'entretien exemplaire puisque la saleté peine à y adhérer.



Enfin, gage de longévité, le Sugopica affiche une résistance supérieure à 20 ans, garantissant une parfaite durabilité de l'installation.

SANISMART : esthétique, pratique et performant

Toujours à l'écoute de ses clients, SFA a donc conçu SANISMART en vue de faciliter l'intervention des professionnels installateurs mais aussi le quotidien des utilisateurs. Cette solution de WC monobloc doté d'un broyeur intégré, résolument design, peut se poser directement sur le sol, n'importe où et sans gros travaux avec la possibilité d'y raccorder un lave-main.



Facile à nettoyer avec son système sans bride, sa chasse en spirale assure un rinçage efficace du bol. Précisons que la maintenance se veut encore simplifiée car le broyeur intérieur du WC se révèle immédiatement accessible par l'intermédiaire de panneaux latéraux amovibles. Ainsi, en cas de blocage lié à une mauvaise utilisation de l'appareil, le broyeur n'a pas besoin d'être démonté ni la cuve vidée : le corps étranger peut être récupéré en un tournemain ! Côté utilisateur, cette nouvelle référence SFA offre une large assise des plus confortables.



Mentionnons enfin que le SANISMART permet de relever les eaux jusqu'à 3 m à la verticale et 30 m à l'horizontale, via une canalisation de seulement 32 mm de diamètre.

Caractéristiques techniques

Poids (Kg) : 17,5

Consommation moteur (W) : 550

Fréquence d'alimentation (Hz) : 50

Tension d'alimentation (V) : 230

Classe électrique : I

Refoulement vertical max (m) : 3

Refoulement horizontal max (m) : 30

