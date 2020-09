Les mesures de protection passive contre les incendies regroupent un ensemble de moyens mis à votre disposition afin de limiter la propagation des incendies dans les bâtiments et les immeubles de grande hauteur. Une des solutions consiste à installer un réseau de ventilation et de désenfumage dans vos constructions.

En cas d’incendie, la réalisation d’un réseau de ventilation et de désenfumage assure une amenée d’air frais d’un côté et une évacuation des fumées de l’autre. Les conduits de ventilation et de désenfumage vous permettent ainsi de limiter la propagation de l’incendie et de :

Préserver les personnes, en permettant aux occupants d’évacuer le bâtiment en toute sécurité ;

Préserver les biens, en cantonnant le feu le plus longtemps possible en attendant les secours.

Comment réaliser un réseau de ventilation et de désenfumage ?

Les conduits de ventilation et de désenfumage, horizontaux ou verticaux sont réalisés par juxtaposition des plaques coupe-feu Geostaff et sont disponibles pour des classements au feu EI 60 à EI 240 (coupe-feu 1 à 4 heures) selon les normes EN 13501-3 et EN 13501-4.

Avantages produit :

Protection efficace contre les incendies : jusqu’à 4 heures (EI 60 à 240).

Produits testés et classés selon les normes européennes en vigueur : EN 13501-2 ; 13501-3 ; EN 13501-4.

Marquage CE des plaques coupe-feu et déclarations de performance des produits disponibles.

Installation rapide et économique (plaques pré-moulées aux dimensions standards, peu de découpes, peu de déchets).

Quelles sont les solutions proposées par Geostaff ?

Les conduits GEOTEC® :

Conduits de ventilation coupe-feu 1 et 2 heures pour des sections intérieures allant jusque 2500 x 2000 mm

coupe-feu 1 et 2 heures pour des sections intérieures allant jusque 2500 x 2000 mm Conduits de désenfumage coupe-feu 1 et 2 heures pour des sections intérieures allant jusque 2500 x 2000 mm

coupe-feu 1 et 2 heures pour des sections intérieures allant jusque 2500 x 2000 mm Différentes méthodes de réalisation possibles : au moyen de polochonnage, utilisant la méthode du collé/vissé ou collé/agrafé.

Les conduits GEOFLAM® :

Conduits de ventilation coupe-feu 2 et 3 heures pour des sections intérieures allant jusque 2500 x 2000 mm

coupe-feu 2 et 3 heures pour des sections intérieures allant jusque 2500 x 2000 mm Conduits de désenfumage coupe-feu 2 et 3 heures pour des sections intérieures allant jusque 2500 x 2000 mm

coupe-feu 2 et 3 heures pour des sections intérieures allant jusque 2500 x 2000 mm Montage des conduits GEOFLAM® exclusivement au moyen de polochonnage.

Les encoffrements de gaines techniques :



Les encoffrements de gaines techniques, classées selon la norme EN 13501-2, permettent de protéger des conduites de gaz, fluides médicaux, canalisations diverses ou encore des chemins de câbles électriques jusqu’à une durée d’exposition au feu de 4 heures : EI 240.

Réalisation au moyen de plaques GEOTEC®S de la même manière que pour les conduits de ventilation et de désenfumage GEOTEC® ;

Au moyen de plaques GEOFLAM®F de la même manière que pour les conduits de ventilation et de désenfumage GEOFLAM® ;

Au moyen de caniveaux GEOFLAM® C – Light pour des sections jusqu’à 350 x 200 mm.

Les trappes de visite coupe-feu :



D’une durée coupe-feu 1 et 2 heures : EI 60 et EI 120, nos trappes de visite peuvent se monter sur nos encoffrements coupe-feu GEOTEC® et GEOFLAM® et permettent l’accès aux gaines techniques.



La protection d’armatures collées en carbone :



GEOSTAFF® propose des solutions validées en GEOTEC® afin de protéger les renforts en carbone installés sous dalle et poutre béton.

Pour en savoir plus exit_to_app