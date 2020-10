Interface, leader mondial de la production de revêtements de sol modulaires écoresponsables, présente sa nouvelle collection : Brushed Lines™. Inspirée par la nature, elle combine des textures linéaires et diffuses avec des formes organiques et des teintes poudreuses, pour un look sophistiqué adapté à un usage quotidien.

Une collection subtile aux motifs bruts et naturels

La collection est conçue pour les environnements portant la marque du temps et sublime le charme des vieux bâtiments, offrant une interprétation moderne des visuels classiques. Son esthétique convient aussi bien aux grandes qu'aux petites surfaces et s'associe naturellement aux dalles de moquette d'Interface et aux revêtements de sol en caoutchouc nora® pour une solution de revêtement intégrée.



Forte d'un design subtil qui repose sur des motifs bruts et naturels et des capteurs de lumière qui scintillent au sol, Brushed Lines assure une ambiance moderne et élégante.

Cette collection se décline en 20 coloris, allant des tons neutres chauds et froids aux touches de couleurs terreuses et minérales. La collection comprend les modèles suivants : Blush, Honey, Rouge, Celadon, Teal Oxide et Eucalyptus.



Brushed Lines™ inclut une sous-couche Sound Choice™ pour offrir les performances d'une surface dure sans nuisance sonore.



« La collection a vu le jour grâce au désir des clients d'utiliser plus de texture et de couleur pour définir leurs espaces. Brushed Lines fournit aux architectes et aux designers un raffinement discret et une palette de tons neutres et contemporains pour créer un espace de travail reposant et sécurisé » explique Mandy Leeming, Responsable Design et Développement chez Interface EMEA.

Des produits neutres en carbone et recyclés en fin de vie

En sélectionnant des revêtements de sol Interface, dont la collection Brushed Lines, les clients choisissent des dalles de moquette, des dalles LVT et des dalles en caoutchouc nora® neutres en carbone et ce pendant toute la durée de vie des produits. Une opération possible grâce au programme certifié, Carbon Neutral Floors™.



La collection Brushed Lines, qui contient 39 % de matériaux recyclés, se pose et s'entretient facilement. Dans le cadre du programme ReEntry, Interface propose à ses clients la récupération des LVT en fin de vie. Il s'agit là de quelques-unes des nombreuses actions mises en place par l'entreprise pour tenir son engagement : devenir une entreprise à bilan carbone négatif d'ici 2040.

