Les S-Kits JACKOBOARD® offrent une nouvelle architecture pour la salle de bains. Véritable temple du bien-être à domicile, la salle de bains a pris une dimension fondamentale. Simultanément, les attentes en terme de confort augmentent et visent à optimiser le plaisir passé dans cet espace dédié à la détente.

La marque JACKOBOARD®, toujours prompte à proposer des solutions multiples dédiées à l’agencement le plus personnalisé de la salle de bains, lance 3 S-Kits de bancs prêts à carreler. Plus que de simples sièges, ces assises de formes différentes créent une nouvelle atmosphère dans la salle de bains et dessinent l’architecture du lieu en effaçant les limites entre le sol, les murs et le mobilier.



Pour faciliter la mise en œuvre, le professionnel dispose de kits complets comprenant des éléments préfabriqués et très finement ajustés, très soigneusement prédécoupés afin de garantir la qualité de la réalisation.

Les S-Kits JACKOBOARD® s’intègrent parfaitement à l’espace bain et offrent une liberté créative considérable, tout en étant faciles et rapides à monter. Disponible selon 3 formes distinctes – rectangulaire, arrondi ou arrondi avec dossier – le concept S-Kit de JACKOBOARD® est à la fois décoratif, fonctionnel et il réserve à la salle de bains un design remarquable.

Atout essentiel pour la mise en œuvre : les 3 S-Kits de JACKOBOARD® comprennent tout le matériel nécessaire au montage, y compris l’adhésif, le produit d’étanchéité Board-Fix et la visserie. Tous les éléments de construction sont parfaitement prédécoupés afin d’assurer un montage rapide et aisé du banc de salle de bains.

Comparé à un banc « fait maison », ce kit permet d’économiser jusqu’à 70 % du temps de montage.



D’autre part, les S-Kits JACKOBOARD® sont ajustables et s’adaptent facilement aux souhaits individuels de l’utilisateur. La longueur de base de 1 200 mm peut notamment être réduite selon les besoins. Le kit bénéficie de dimensions précises et garantit un montage rapide, facile et parfait.



Pour terminer, la structure robuste du banc est dotée d’une assise personnalisable :

les bancs S-Kits rectangulaires conviennent à presque tous les types de carrelages,

conviennent à presque tous les types de carrelages, les bancs S-Kits arrondis doivent être recouverts de mosaïque carrée de 25x25 mm maximum ou de mosaïque rectangulaire dont le côté court n’excède pas 25 mm.

Pour plus de confort, les bancs peuvent être équipés aussi d’un film chauffant électrique.



Ainsi, les S-Kits JACKOBOARD offrent à la salle de bains privée une touche résolument design.

Ces nouveaux bancs constituent une extension parfaite du système JACKOBOARD apprécié pour une salle de bains personnalisée et créative.