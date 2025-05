Rénover votre salle de bains : July+, la collection sans compromis

Avec ses 44 références disponibles, la gamme répond à une multitude de besoins que ce soit pour la douche, le bain, ou la cuisine. La collection se décline en différentes hauteurs pour s’adapter à tous les types de vasques (plan-vasques, lavabo ou vasques à poser)

Grâce au kit d’installation rapide 5/35’, vous pouvez installer votre robinetterie sans tracas, pour garantir un confort supplémentaire aux professionnels

Conçue avec des matériaux de qualité, elle est résistante à l’usure quotidienne et conserve son éclat au fil du temps. Sa fiabilité et sa durabilité en font une solution idéale, offrant une performance durable et esthétique.

La collection est conçue pour minimiser la consommation d’eau grâce sa butée à mi débit (seulement 3L/min pour le mitigeur lavabo taille S) et d’énergie avec l’ouverture en eau froide.